Полиция Китая конфисковала миллионы долларов в криптовалюте

Китайские полицейские конфисковали почти $4 млн в разных криптовалютах, которые принадлежали разработчикам мобильного приложения для азартных игр.
Приложение работало на децентрализованной системе EOS, которая также отвечает за одноименную криптовалюту, сообщает издание CryptoPotato.
После получения информации о возможной незаконной деятельности приложения Biggame от разработчиков dApp, полиция провинции Цзянсу провела расследование и арестовала 15 человек, связанных с этим приложением.
Правоохранители обнаружили и изъяли у подозреваемых 1,3 миллиона монет Bitcoin и EOS, – криптовалюты, блокчейн которой использовали для создания нелегального приложения с азартными играми.
В пересчете на фиатные деньги по актуальному курсу это примерно $3,8 млн.
Сообщается, что это первое уголовное дело, связанное с нелегальными азартными играми на материковом Китае, раскрытое полицейскими.
По данным правоохранителей, пользователи Biggame могли играть в кости или покер, делая ставки с помощью смарт-контрактов и криптовалюты. В ходе расследования полицейские выяснили, что в период с июня 2018 г. по декабрь 2020-го разработчики из dApp заработали около $10 млн в криптовалюте.
На прошлой неделе полиция Гонконга арестовала 65 подозреваемых в организации подпольных азартных игр, среди которых был 28-летний полицейский, связанный с управлением незаконным покер-румом.
«Внутри зала было четыре покерных стола. В ходе операции полицейские изъяли 600 000 гонконгских долларов (77 131 доллар США) наличными и игровыми фишками, а также 20 колод карт и игорные принадлежности», – рассказали источники полиции.
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