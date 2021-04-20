НКРЭКУ прогнозирует рост общей стоимости «зеленой» электроэнергии в 2021 году на 23%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) прогнозирует, что средневзвешенный «зеленый» тариф в 2021 году уменьшится на 4,4%, с 399,89 грн/МВт-ч (в 2020 году) до 382,12 грн/МВт-ч (в 2021 году).
Об этом сообщает ExPro со ссылкой на руководителя отдела альтернативной и возобновляемой энергетики НКРЭКУ Александра Михайловского.
При этом, согласно сообщению, общая стоимость электроэнергии (э/э) из возобновляемых источников (ВИЭ) вырастет на 23,3% – с 40,579 до 50,032 млрд грн за счет увеличения объема отпуска электроэнергии из ВИЭ. Комиссия привела следующую структуру общей стоимости электроэнергии из ВИЭ:
«Доля 20%, которая согласно закону 810 должна была быть предусмотрена в бюджете Украины, будет составлять 11,5 млрд грн. Имеем 53 млрд грн – это общий объем средств, которые необходимо оплатить в 2021 году за электроэнергию из ВИЭ», – сказал Михайловский.
По оценкам НКРЭКУ, общий объем производства электроэнергии из ВИЭ в 2022 г. превысит 15 млрд кВт-ч (в 2020 году, по данным Минэнерго, он составил 10,862 млрд кВт-ч).
«Динамика ввода новых объектов в эксплуатацию значительно упала, при этом отпуск будет продолжать увеличиваться в этом году и в следующем. Многие объекты продолжают подключаться к сетям. По итогам 2022 года будет перейден рубеж 15 млрд кВт-ч», – добавил Михайловский.
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