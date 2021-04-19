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Нарушения на рынке страхования: Нацбанк применил меры воздействия к 11 компаниям

Нарушения на рынке страхования: Нацбанк применил меры воздействия к 11 компаниям

Национальный банк Украины применил меры воздействия в виде временного приостановления всех лицензий пяти страховых компаний и обязательство принять меры для устранения нарушения к шести страховым компаниям.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял решение о применении мер воздействия, которое вступает в силу 22 апреля 2021 года:

1) временно остановить действие всех лицензий пяти компаний: ЧАО «Страховая компания «Капитал-страхование», ОДО «Страховая компания «Ника», ЧАО «Альянс-Гарант», ЧАО «Страховая компания «Финекс», ОДО «Страховая компания «Финтех»;

2) применить меру воздействия в виде обязательства принять меры для устранения нарушения к шести страховым компаниям: ЧАО «Перестраховочное общество «Европолис», ЧАО «Страховая компания «Мир», ЧАО «Страховая компания «Остра», ЧАО «Страховая финансовая группа «Глебов и Партнеры», ЧАО «Украинская акционерная страховая компания АСКА», ЧАО «Страховая компания АСКО-Донбасс Северный».

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Национальный банк решил временно приостановить действие всех лицензий пяти компаний, поскольку они не имеют необходимого объема приемлемых активов для поглощения убытков, которые могут возникнуть в будущем. Часть из них, в том числе не имеет достаточно приемлемых активов для выполнения страховых обязательств.

Дефицит приемлемых активов этих компаний превышает 50%, а у некоторых достигает 99%. Продолжение заключения договоров страхования в условиях вышеупомянутого финансового состояния приведет к увеличению обязательств страховщика и увеличению риска неполного и/или несвоевременного выполнения обязательств перед большим количеством потребителей и других клиентов.

К шести страховым компаниям была избрана мера воздействия в виде обязательства принять меры для устранения нарушения, поскольку эти компании не нарушают нормативы, связанные со страховыми резервами, а объем и стабильность приемлемых активов для покрытия страховых резервов на данный момент не вызывает предостережений.

Все 11 страховщиков обязаны в срок до 4 июня 2021 г. устранить нарушения и предоставить Национальному банку отчет об их устранении и заверенные надлежащим образом документы, подтверждающие это.

Отмечается, что это третье заседание, на котором Комитет рассмотрел акты за нарушение страховщиками обязательных нормативов за 9 месяцев 2020 года. Таким образом, Национальный банк уже рассмотрел акты о правонарушениях 21 страховой компании.

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По материалам УКРИНФОРМ
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