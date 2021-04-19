По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (56,799 млн грн и 47,957 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (58 и 46), максимальный курс продажи доллара 28,10 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,02-28,03 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 104 активные заявки по доллару на сумму 104,756 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,0100 – 29 999

28,0100 – 30 000

28,0100 – 50 000

28,0100 – 30 777

28,0100 – 120 000

28,0100 – 99 999

28,0000 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0000 – 20 000

28,0000 – 9 000

28,0000 – 10 000

28,0000 – 5 000

28,0100 – 10 000

28,0100 – 45 000

28,0200 – 5 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0377 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9933 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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