По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (56,799 млн грн и 47,957 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (58 и 46), максимальный курс продажи доллара 28,10 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,02-28,03 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 104 активные заявки по доллару на сумму 104,756 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,0100 – 29 999
28,0100 – 30 000
28,0100 – 50 000
28,0100 – 30 777
28,0100 – 120 000
28,0100 – 99 999
28,0000 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,0000 – 20 000
28,0000 – 9 000
28,0000 – 10 000
28,0000 – 5 000
28,0100 – 10 000
28,0100 – 45 000
28,0200 – 5 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0377 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9933 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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