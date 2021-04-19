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В Украине крупные налогоплательщики уходят из крупных городов — OpenDataBot

В Украине крупные налогоплательщики уходят из крупных городов — OpenDataBot

За последние 4 года 55 компаний сменили место регистрации из крупных городов на сельские ОТО — объединенные территориальные общины. Это 4% от всех крупных налогоплательщиков. Среди них ОККО, John Deere, BMW, Huhtamäki.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

Половина компаний, которые переехали в села – 25 бизнесов – работает в сфере оптовой торговли. 8 предприятий задействованы в сфере торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, или их ремонта.

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Для анализа были взяты бизнесы, которые являются крупными налогоплательщиками. За последний год обороты каждой компаним из перечня составили свыше 1,65 млрд гривен (50 млн евро).

К местным налогам и сборам, которые будут платить крупные налогоплательщики, относятся налог на имущество, сбор за места парковки, туристический сбор. Также будет уплачиваться часть налога на доходы физических лиц с зарплаты наемных работников компаний.

В OpenDataBot отмечают, что от того, что крупный бизнес приезжает больше в сельскую местность, есть определенные преимущества:

  • растет занятость населения;
  • решается проблема трудоустройства, молодое поколение не выезжает за границу или в крупные города
  • инвесторы улучшают благоустройство населенных пунктов, развивается инфраструктура в селе;
  • часть налогов поступает в бюджеты местных советов.

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По материалам Finance.UA
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