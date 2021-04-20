Квартальный рост чистой прибыли Nasdaq составил 49%

По итогам 1-го квартала чистая прибыль биржевого оператора Nasdaq Inc. выросла 49% – до $298 млн, или $1,78 в расчете на акцию, по сравнению с $203 млн, или $1,22 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Рост произошел благодаря высокой активности торговли и выхода компаний на открытый рынок.

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль Nasdaq в январе-марте повысилась. Прибыль без учета разовых факторов составила $1,96 на акцию.

Выручка выросла до $851 млн с $701 млн годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,74 на акцию при выручке в $815 млн.

Доходы в сфере рыночных услуг в минувшем квартале повысились на 20% и достигли рекордных $338 млн. Выручка от листинга подскочила на 31% за счет роста числа компаний, размещающихся на бирже.