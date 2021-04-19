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«Еврономера» могут подорожать: Литва меняет правила с 1 мая

«Еврономера» могут подорожать: Литва меняет правила с 1 мая

С мая 2021 года Литва меняет правила снятия с учета автомобилей. Это может спровоцировать подорожание процедур, что в целом увеличит стоимость растаможки “евроблях” для украинцев.

Об этом заявили лидеры движения “Авто Евро Сила” 21 апреля.

По их словам, точной даты вступления в силу новых требований и подробной информации пока нет. Но, основываясь на комментариях литовских специалистов, можно сделать следующие предположения:

  • процедуры усложнят, а контроль усилят;
  • сроки рассмотрения и подготовки необходимых документов увеличатся.

Снятие с учета может подорожать на €50-500.

При этом власть Литвы официально не предоставляет точной информации, обещая обнародовать новые правила в ближайшее время.

“После 1 мая будет сложнее. Если вы хотите успеть снять авто с учета по старым процедурам и подготовить его к растаможке, то лучше сделать это сейчас”, – говорят в “Авто Евро Силе”.

По материалам УБР
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