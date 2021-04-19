«Укрпочта» принимает документы в «Дії» для проведения платежей

«Укрпочта» начала принимать электронные документы в мобильном приложении для оцифрованных документов и услуг «Дія» для проведения платежей.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

*С сегодняшнего дня Укрпочта принимает цифровые документы в приложении Дія для оплаты:

детсада или школы для ребенка,

налога на недвижимость, или любого другого платежа.

«Больше не нужно (даже при платеже 5000+) предъявлять бумажный паспорт. Достаточно показать оператору смартфон», — написал он.

Приложение само сгенерирует уникальный штрих-код, а оператору нужно будет просто его отсканировать.

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