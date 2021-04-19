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Нормы о бесплатных 2 гектарах земли действуют — Мокан

Нормы о бесплатных 2 гектарах земли действуют — Мокан

Нормы бесплатной передачи земельных участков украинцам до 2 гектаров устанавливает статья 121 Земельного кодекса – они действуют и не могут быть отменены.

Об этом написал и заявил в комментарии РБК-Украина представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

“Зрада об “отмене права на бесплатные 2 га земли” отменяется. Потому что есть Земельный кодекс Украины и действующая статья 121 в частности”, – написал он в Telegram.

Мокан отметил, что нормы бесплатной передачи земучастков гражданам до 2 гектаров устанавливает статья 121 Земельного кодекса. По его словам, они действуют и не могут быть отменены.

Также он рассказал, что поддержанный 21 апреля правительством законопроект о консолидации земель может расширить возможности граждан по использованию земельных участков.

Соответствующие изменения предлагаются в статью 5 закона “О личном сельском хозяйстве”.

“Эти изменения обусловлены тем, что физлица должны иметь возможность вести личное сельское хозяйство не только на земельных участках целевого назначения, но и на всех сельскохозяйственных землях, а также на несельскохозяйственных землях”, – заявил нардеп.

В частности, по его словам, украинцы смогут вести хозяйство на приусадебных участках.

Ожидается, что такие законодательные изменения могут стимулировать ведение высокотоварного хозяйства.

Мокан добавил, что предложенный законопроект позволит устранить различные недостатки землепользования и будет способствовать установлению рыночной стоимости земучастков с/х назначения.

Справка Finance.ua:

  • Кабмин подготовил законопроект об отмене права каждого украинца на 2 бесплатных гектара земли. Новым проектом закона предлагается убрать из действующего закона “О личном крестьянском хозяйстве” часть статьи 5, в которой прописано, что для ведения личного сельского хозяйства используются переданные в собственность 2 га земли – те же бесплатные 2 гектара, на которые, согласно действующему законодательству, имеют право все украинцы.
  • Также в законопроекте речь идет об объединении участков разных собственников. Причем, допускается даже принудительное укрупнение – если владелец небольшого пая не захочет добровольно продать его или обменять, это могут сделать через суд.

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По материалам Економічна Правда
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