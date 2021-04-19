Нормы о бесплатных 2 гектарах земли действуют — Мокан

Нормы бесплатной передачи земельных участков украинцам до 2 гектаров устанавливает статья 121 Земельного кодекса – они действуют и не могут быть отменены.
Об этом написал и заявил в комментарии РБК-Украина представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
“Зрада об “отмене права на бесплатные 2 га земли” отменяется. Потому что есть Земельный кодекс Украины и действующая статья 121 в частности”, – написал он в Telegram.
Мокан отметил, что нормы бесплатной передачи земучастков гражданам до 2 гектаров устанавливает статья 121 Земельного кодекса. По его словам, они действуют и не могут быть отменены.
Также он рассказал, что поддержанный 21 апреля правительством законопроект о консолидации земель может расширить возможности граждан по использованию земельных участков.
Соответствующие изменения предлагаются в статью 5 закона “О личном сельском хозяйстве”.
“Эти изменения обусловлены тем, что физлица должны иметь возможность вести личное сельское хозяйство не только на земельных участках целевого назначения, но и на всех сельскохозяйственных землях, а также на несельскохозяйственных землях”, – заявил нардеп.
В частности, по его словам, украинцы смогут вести хозяйство на приусадебных участках.
Ожидается, что такие законодательные изменения могут стимулировать ведение высокотоварного хозяйства.
Мокан добавил, что предложенный законопроект позволит устранить различные недостатки землепользования и будет способствовать установлению рыночной стоимости земучастков с/х назначения.
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