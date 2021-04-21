В 2020 году физлица получили кредитов на 10% больше, чем в 2019 — Нацбанк

За прошлый год финансовые компании выдали физическим лицам кредитов на 48 млрд грн, что на 10% больше по сравнению с 2019 годом.
Об этом в ходе онлайн-презентации “Микрокредитование в Украине: потребители и рыночная практика” сказал руководитель управления надзора за финансовыми компаниями Национального банка Украины Александр Залетов.
“На сегодня у 775 финансовых компаний есть лицензия на кредитование, но только треть предоставляют эти услуги физическим лицам. Общий объем выданных кредитов физическим лицам за 2020 год составил 48 млрд грн, что на 10% больше, чем в 2019 году”, – сказал Залетов.
Он отметил, что в прошлом году почти 10 млн договоров были заключены онлайн, и это свидетельствует, что этот рынок будет и в дальнейшем развиваться в направлении дистанционных услуг.
Напомним, с 1 января 2021 г. вступили в силу изменения в закон о кредитовании, которые повлияют на сферу микрокредитных финансовых организаций. Так, размер суммы штрафов и пени не сможет быть больше двух размеров суммы, которую получил человек, если кредит больше 1 минимальной заработной платы (6 тыс. грн с 1 января 2021). Это правило не распространяется на меньшие кредиты. Здесь, как и ранее, действует общая норма – размер штрафов и пени не может превышать 50% кредита.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина может полностью отказаться от импорта газаВчера, 20:24 - 5024 8
Bitcoin упал ниже $50 000 из-за намерения Байдена поднять налогиВчера, 10:31 - 1506 8
В Украине запустили автоматическое начисление пенсий — инструкцияВчера, 16:02 - 35486 5
В Украине запускают эксперимент по приближению зарплаты госслужащих к рыночному секторуВчера, 16:18 - 1245 4
Украинцев планируют законодательно обязать содержать нетрудоспособных родителей4 ч. назад - 735 2
Удаленная работа в Украине: какие должности предлагают и сколько платят10 ч. назад - 6423
Украина может полностью отказаться от импорта газаВчера, 20:24 - 5024 8
Пользоваться чужой банковской картой нельзя даже по доверенности — ФГВФЛ8 ч. назад - 3617
В Украине дебютировал новый «люксовый» китайский кроссовер13 ч. назад - 3226
Землю под заводом «Фармак» продадут за 217 миллионов гривенВчера, 19:47 - 1225 1
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбитуВчера, 15:10 - 151
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 625
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 783
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 469
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 832