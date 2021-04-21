В 2020 году физлица получили кредитов на 10% больше, чем в 2019 — Нацбанк

За прошлый год финансовые компании выдали физическим лицам кредитов на 48 млрд грн, что на 10% больше по сравнению с 2019 годом.

Об этом в ходе онлайн-презентации “Микрокредитование в Украине: потребители и рыночная практика” сказал руководитель управления надзора за финансовыми компаниями Национального банка Украины Александр Залетов.

“На сегодня у 775 финансовых компаний есть лицензия на кредитование, но только треть предоставляют эти услуги физическим лицам. Общий объем выданных кредитов физическим лицам за 2020 год составил 48 млрд грн, что на 10% больше, чем в 2019 году”, – сказал Залетов.

Он отметил, что в прошлом году почти 10 млн договоров были заключены онлайн, и это свидетельствует, что этот рынок будет и в дальнейшем развиваться в направлении дистанционных услуг.

Напомним, с 1 января 2021 г. вступили в силу изменения в закон о кредитовании, которые повлияют на сферу микрокредитных финансовых организаций. Так, размер суммы штрафов и пени не сможет быть больше двух размеров суммы, которую получил человек, если кредит больше 1 минимальной заработной платы (6 тыс. грн с 1 января 2021). Это правило не распространяется на меньшие кредиты. Здесь, как и ранее, действует общая норма – размер штрафов и пени не может превышать 50% кредита.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.