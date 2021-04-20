ІАТА в этом году прогнозирует большие убытки мировых авиакомпаний из-за пандемии

Совокупные убытки мировых авиакомпаний из-за пандемии COVID-19 в 2021 году составят 47,7 миллиарда долларов. Прошлогодние убытки оценивают в 126,4 млрд долларов.

Об этом говорится в прогнозе Международной ассоциации воздушного транспорта (ІАТА).

В ІАТА ожидают, что самые большие финансовые потери придутся на Европу – убытки авиакомпаний в 2021 году там ожидается на уровне 22,2 миллиарда долларов против 34,5 миллиарда долларов в прошлом году. Наименьшие же потери в текущем году придутся на Африку – 1,7 миллиарда долларов против 2 миллиардов в 2020 году.

Как отмечает ассоциация, прогноз указывает на начало восстановления отрасли во второй половине 2021 года. Ожидается, что общее количество пассажиров авиатранспорта в этом году достигнет 2,4 миллиарда. Это означает рост на треть по сравнению с почти 1,8 миллиарда пассажиров, осуществляющих перелеты в 2020 году, но значительно ниже пикового значения 2019 года в 4,5 миллиарда.

«Этот кризис – дольше и глубже, чем можно было ожидать. Убытки сократятся по сравнению с 2020 годом, но удар от кризиса возрастет… Несмотря на то, что в 2021 году воздушным транспортом будут путешествовать примерно 2,4 млрд человек, авиакомпании потеряют еще 81 млрд долларов», – считает глава IATA Вилли Уолш.

Ассоциация прогнозирует, что выручка мировых авиаперевозчиков составит 458 млрд долларов в 2021 году против 838 млрд, полученных в 2019 году. Однако это означает рост на 23% по сравнению с 372 миллиардами долларов в 2020 году.

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