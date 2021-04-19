Тигипко продал свои аптеки ТАС более крупной сети — СМИ

Группа ТАС Сергея Тигипко продала одноименную аптечную сеть, которая насчитывала около 100 аптек в Киеве и Киевской области.
Об этом сообщает “НВ Бизнес” со ссылкой на три источника, в частности на руководителя крупной аптечной сети и двух инвестиционных банкиров.
Отмечается, что до недавнего времени Тигипко инвестировал в развитие аптечного бизнеса. К примеру, в 2019 году компания приобрела активы конкурента — сеть из 30 объектов “Космо” у инвестиционной компании SigmaBleyzer. Представители аптечного подразделения ТАС не скрывали намерения быстро расширить бизнес и пополнить ряды лидеров аптечного рынка. Компании удалось нарастить количество объектов до 143, но дальше дело не пошло.
“Инвестор потерял интерес к этому бизнесу и компания стала закрывать убыточные объекты”, — рассказал изданию директор одной из аптечных сетей.
В свою очередь, управляющий партнер инвестиционной компании Atlas Advisors Алексей Ращупкин отмечает, что конкуренция на этом рынке и правда очень жесткая: в некоторых местах аптеки в буквальном смысле работают “дверь в дверь”.
По его словам, доходность снизилась до 2%, и некоторым компаниям вести дела стало невыгодно — та же коммерческая недвижимость может приносить в пять-десять раз больше.
После реструктуризации сеть TAS сократилась до 100 аптек преимущественно в Киеве и области, а в 2020 году было принято решение продать этот бизнес. Как пишет “НВ Бизнес”, переговоры проводились с группой компаний “Эпицентр”, которая также открывает свои аптеки. Кроме того, актив предлагали купить сети аптек “Доброго дня”.
В итоге, по данным источников издания, аптеки Тигипко купила другая компания — сеть “Мед-Сервис” (Днепр) Олега Токарева. На сайте этой компании уже можно найти перечень аптек TAS, которыми теперь она владеет. По оценке одного из инвестбанкиров, сумма сделки могла составить 5-6 млн долларов. Ни в самом “Мед-Сервисе”, ни в ТАС сделку не комментируют.
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