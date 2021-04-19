Разработан прибор для управления электроникой пальцем

Команда инженеров разработала устройство, позволяющее управлять техникой простым сгибанием пальца.
Finger Bend выполнен в виде накладки на палец, слегка напоминающей пластырь. На самом деле визуальная составляющая сильно зависит от выбранного материала, поскольку проект Swatch Exchange предлагает полную инструкцию по изготовлению, от советов по выбору ткани до программного кода. Готовый прототип позволяет управлять электроникой удалённо, сгибая и разгибая палец.
Внутри устройства расположена пьезоэлектрическая ткань, прикреплённая медными нитями к миниатюрной плате Arduino Nano. В этом случае движения пальца включают и выключают светодиод, но нет ничего сложного и в интеграции беспроводного интерфейса, что предполагает существование десятков и даже сотен сценариев.
Фактически пользователь может таким способом управлять любой техникой.
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