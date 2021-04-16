Кто имеет право заверять завещание

Заверение завещания возлагается на уполномоченных государством лиц – нотариусов. Но правом проводить такие нотариальные действия законодатель наделил в определенных случаях и других должностных, служебных лиц.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
Кто и в каких случаях может официально заверить завещание:
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При заверении завещания вышеупомянутыми должностными лицами (кроме должностных, служебных лиц органов местного самоуправления), а также в случае заверения завещания от имени лица, которое в силу физических недостатков не может само прочитать завещание, является обязательным присутствие не менее 2 свидетелей.
Свидетели, при которых заверено завещание, зачитывают его вслух и ставят свои подписи на нем. В текст завещания заносятся сведения об их личности.
К завещанию, которое заверяется должностными, служебными лицами, применяются общие требования к его оформлению.
Оно так же, как и при заверении нотариусами, составляется в письменной форме, с указанием места и времени его составления. Завещание должно быть лично подписано завещателем.
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