0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 136 0

Кто имеет право заверять завещание

Кто имеет право заверять завещание

Заверение завещания возлагается на уполномоченных государством лиц – нотариусов. Но правом проводить такие нотариальные действия законодатель наделил в определенных случаях и других должностных, служебных лиц.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Кто и в каких случаях может официально заверить завещание:

  • в случае, если лицо проживает в сельской местности, где нет нотариуса, то можно обратиться в орган местного самоуправления, то есть в сельсовет;
  • если лицо находится на территории других государств, завещание могут заверить консульские учреждения Украины;
  • завещания могут заверять главные врачи, их заместители или врачи, которые остались на дежурстве госпиталей или больниц, лицам, находящимся в этих учреждениях на лечении;
  • правом заверения завещания обладают и капитаны судов в том случае, когда человек, который хочет составить завещание, находящегося во время плавания на речных или морских судах под флагом Украины;
  • начальники экспедиций заверяют завещания лицам, которые находятся в экспедициях;
  • военнослужащие, члены их семей, находящихся в пунктах воинской части, военно-учебных заведениях, где нет нотариусов, сельских, городских или иных советов, в случае необходимости заверить завещание могут обратиться к командирам, начальникам таких пунктов дислокации воинской части. Такое право имеют и лица, работающие в пунктах дислокации этих структур;
  • если лицо находится в учреждении исполнения наказаний, завещание может быть заверено начальником такого учреждения;
  • по такому принципу, начальники следственных изоляторов могут удостоверять завещания лицам, которые в них находятся.

Читайте также: Как действовать, если на вас составлено завещание – Министерство юстиции

При заверении завещания вышеупомянутыми должностными лицами (кроме должностных, служебных лиц органов местного самоуправления), а также в случае заверения завещания от имени лица, которое в силу физических недостатков не может само прочитать завещание, является обязательным присутствие не менее 2 свидетелей.

Свидетели, при которых заверено завещание, зачитывают его вслух и ставят свои подписи на нем. В текст завещания заносятся сведения об их личности.

К завещанию, которое заверяется должностными, служебными лицами, применяются общие требования к его оформлению.

Оно так же, как и при заверении нотариусами, составляется в письменной форме, с указанием места и времени его составления. Завещание должно быть лично подписано завещателем.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте о новостях в мире финансов 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.