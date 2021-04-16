Кто имеет право заверять завещание

Заверение завещания возлагается на уполномоченных государством лиц – нотариусов. Но правом проводить такие нотариальные действия законодатель наделил в определенных случаях и других должностных, служебных лиц.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Кто и в каких случаях может официально заверить завещание:

в случае, если лицо проживает в сельской местности, где нет нотариуса, то можно обратиться в орган местного самоуправления, то есть в сельсовет;

если лицо находится на территории других государств, завещание могут заверить консульские учреждения Украины;

завещания могут заверять главные врачи, их заместители или врачи, которые остались на дежурстве госпиталей или больниц, лицам, находящимся в этих учреждениях на лечении;

правом заверения завещания обладают и капитаны судов в том случае, когда человек, который хочет составить завещание, находящегося во время плавания на речных или морских судах под флагом Украины;

начальники экспедиций заверяют завещания лицам, которые находятся в экспедициях;

военнослужащие, члены их семей, находящихся в пунктах воинской части, военно-учебных заведениях, где нет нотариусов, сельских, городских или иных советов, в случае необходимости заверить завещание могут обратиться к командирам, начальникам таких пунктов дислокации воинской части. Такое право имеют и лица, работающие в пунктах дислокации этих структур;

если лицо находится в учреждении исполнения наказаний, завещание может быть заверено начальником такого учреждения;

по такому принципу, начальники следственных изоляторов могут удостоверять завещания лицам, которые в них находятся.

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При заверении завещания вышеупомянутыми должностными лицами (кроме должностных, служебных лиц органов местного самоуправления), а также в случае заверения завещания от имени лица, которое в силу физических недостатков не может само прочитать завещание, является обязательным присутствие не менее 2 свидетелей.

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Свидетели, при которых заверено завещание, зачитывают его вслух и ставят свои подписи на нем. В текст завещания заносятся сведения об их личности.

К завещанию, которое заверяется должностными, служебными лицами, применяются общие требования к его оформлению.

Оно так же, как и при заверении нотариусами, составляется в письменной форме, с указанием места и времени его составления. Завещание должно быть лично подписано завещателем.

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