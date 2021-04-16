Спорные условия и нарушения законодательства в договорах о микрозаймах — исследование USAID

Исследователи провели проверку договоров на наличие положений, которые были обязательны на момент заключения кредитного договора. Оказалось, что в 97% договоров была указана вся информация, которая там должна содержаться в соответствии с Законом о финуслугах.
Об этом шла речь на онлайн-презентации «Микрокредитование в Украине: потребители и рыночная практика», проводившейся Проектом USAID «Трансформация финансового сектора».
Многие МФО уже начали добавлять в свои договоры те условия, которые требуются ст. 12 Закона о потребительском кредитовании — эксперты насчитали 49% таких договоров.
Чаще всего отсутствует информация:
Кроме того, среди положений, которые могут рассматриваться как нарушение, эксперты нашли следующее:
«Практически все компании включали в свои договоры условия, которые, по нашему мнению, создают определенные риски для заемщиков. Только в 3% договоров не было таких условий», — рассказали исследователи.
Среди основных рисковых или спорных условий в договорах были:
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