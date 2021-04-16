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Спорные условия и нарушения законодательства в договорах о микрозаймах — исследование USAID

Спорные условия и нарушения законодательства в договорах о микрозаймах — исследование USAID

Исследователи провели проверку договоров на наличие положений, которые были обязательны на момент заключения кредитного договора. Оказалось, что в 97% договоров была указана вся информация, которая там должна содержаться в соответствии с Законом о финуслугах.

Об этом шла речь на онлайн-презентации «Микрокредитование в Украине: потребители и рыночная практика», проводившейся Проектом USAID «Трансформация финансового сектора».

Многие МФО уже начали добавлять в свои договоры те условия, которые требуются ст. 12 Закона о потребительском кредитовании — эксперты насчитали 49% таких договоров.

Чаще всего отсутствует информация:

  • ориентирована реальная годовая процентная ставка (24% договоров);
  • ориентировочная общая стоимость кредита (16%);
  • порядок возврата кредита и уплаты процентов, в виде графика платежей (9% договоров).

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Кроме того, среди положений, которые могут рассматриваться как нарушение, эксперты нашли следующее:

  • увеличение процентной ставки за нарушение обязательств (64% договоров);
  • применение штрафа и пени за одно и то же нарушение (21%);
  • ограничение права на досрочный возврат кредита (12%).

«Практически все компании включали в свои договоры условия, которые, по нашему мнению, создают определенные риски для заемщиков. Только в 3% договоров не было таких условий», — рассказали исследователи.

Среди основных рисковых или спорных условий в договорах были:

  • обращение к третьим лицам за информацией о финансовом состоянии заемщика (62% договоров);
  • усложнение очередности погашения требований кредитодателя (48%);

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  • признание заемщиком условий договора справедливыми (40%);
  • раскрытие кредитодателем персональных данных заемщика (36%);
  • срок исковой давности более 3 лет (31%);
  • спорные условия договоров (29%).
По материалам Finance.UA
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