Спорные условия и нарушения законодательства в договорах о микрозаймах — исследование USAID

Исследователи провели проверку договоров на наличие положений, которые были обязательны на момент заключения кредитного договора. Оказалось, что в 97% договоров была указана вся информация, которая там должна содержаться в соответствии с Законом о финуслугах.

Об этом шла речь на онлайн-презентации «Микрокредитование в Украине: потребители и рыночная практика», проводившейся Проектом USAID «Трансформация финансового сектора».

Многие МФО уже начали добавлять в свои договоры те условия, которые требуются ст. 12 Закона о потребительском кредитовании — эксперты насчитали 49% таких договоров.

Чаще всего отсутствует информация:

ориентирована реальная годовая процентная ставка (24% договоров);

ориентировочная общая стоимость кредита (16%);

порядок возврата кредита и уплаты процентов, в виде графика платежей (9% договоров).

Кроме того, среди положений, которые могут рассматриваться как нарушение, эксперты нашли следующее:

увеличение процентной ставки за нарушение обязательств (64% договоров);

применение штрафа и пени за одно и то же нарушение (21%);

ограничение права на досрочный возврат кредита (12%).

«Практически все компании включали в свои договоры условия, которые, по нашему мнению, создают определенные риски для заемщиков. Только в 3% договоров не было таких условий», — рассказали исследователи.

Среди основных рисковых или спорных условий в договорах были:

обращение к третьим лицам за информацией о финансовом состоянии заемщика (62% договоров);

усложнение очередности погашения требований кредитодателя (48%);

признание заемщиком условий договора справедливыми (40%);

раскрытие кредитодателем персональных данных заемщика (36%);

срок исковой давности более 3 лет (31%);