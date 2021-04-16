Правительство отложило утверждение норматива дивидендов для госпредприятий

Кабинет Министров отправил на доработку проект постановления о базовом Нормативе отчисления части прибыли государственных предприятий, направляемой на выплату дивидендов за 2020 год. Решение принято по предложению министра экономики Игоря Петрашко.
Решение принято на заседании правительства 21 апреля.
Планировалось, что норматив составит 50% от прибыли. В то же время для “Укргидроэнерго” и Ощадбанка базовый норматив составит 30%, для ПриватБанка – 80%, для НАК “Нафтогаз Украины” – 95%.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, законом “О государственном бюджете Украины на 2021 год” предусмотрены поступления от дивидендов госпредприятий на сумму 24,4 млрд гривен. Указанная сумма рассчитывалась с учетом, в том числе, плановой прибыли НАК “Нафтогаз Украины” в размере 11,5 млрд гривен.
“Вместе с тем, согласно проекту финансового плана НАК “Нафтогаз Украины” на 2021 год, который поступил в Министерство, обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год прогнозируется получить убыток в сумме 11,8 млрд гривен”, – говорится в сообщении.
Без учета поступлений дивидендов от НАК “Нафтогаз Украины” поступления в государственный бюджет от уплаты дивидендов ожидаются на уровне 22,3 млрд гривен.
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