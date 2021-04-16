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Правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в Украине

Правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в Украине

Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса в Украине до 30 июня.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Что это значит? Чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности к противодействию пандемии.

Одновременно это еще одно напоминание всем украинцам, что следует быть осмотрительными и осторожными. Ведь от этого зависит здоровье и жизнь близких.

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“Особенно такую ​​осмотрительность и сознательное отношение мы должны показать в период майских праздников и Пасхи. В эти дни мы призываем людей оставаться дома”, – отметил премьер.

По его словам, массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, будут ли вводить специальные ограничения на Пасху.

Справка Finance.ua:

До 30 апреля в столице введены следующие ограничения:

  • закрыты все школы и детские сады;
  • весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будут работать пока по специальным пропускам. То есть, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры;
  • заведения общественного питания работают только на вынос или доставку;
  • не работают продуктовые ярмарки.

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По материалам Finance.UA
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