По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (68,563 млн грн и 47,154 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» меньше, чем «Куплю» (52 и 56), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,97−27,98 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 108 активные заявки по доллару на сумму 115,717 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,9800 — 45 000

27,9800 — 100 000

27,9800 — 120 000

27,9800 — 50 000

27,9700 — 150 000

27,9700 — 100 000

27,9700 — 77 777

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,9200 — 7 000

27,9500 — 20 000

27,9500 — 10 000

27,9500 — 20 000

27,9500 — 15 000

27,9600 — 55 000

27,9600 — 10 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 28,0146 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,9553 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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