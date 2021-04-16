Подписан закон о призыве резервистов: уклонистов ждет уголовная отвественность

Президент Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета» № 1357-IX, который Верховная Рада приняла 30 марта 2021 года по инициативе Главы государства.Об этом сказано на сайте Президента.
Закон вводит новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.
В особый период на военную службу будут призывать граждан, которые заключили контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачислены в военный оперативный резерв.
В решении будут определяться категории резервистов, которых необходимо будет призывать, задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва и т. д.
На граждан, которых будут призывать из числа резервистов в особый период, будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, которые предусмотрены для мобилизованных лиц.
В частности, закрепляются гарантии в содействии трудоустройству для молодых людей в течение шести месяцев после прекращения такой службы.
Кроме того, закон осовременивает требования к административной ответственности должностных лиц, резервистов, военнообязанных и призывников за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе и умышленное повреждение или утерю по неосторожности военно-учетных документов.
Вводится уголовная ответственность за уклонение от призыва в особый период; от воинского учета или учебных (специальных) сборов.
30 марта ВР приняла во втором чтении и в целом внесенный Владимиром Зеленским законопроект № 3553 относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета.
Законопроектом предусматриваются следующие наказания:
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