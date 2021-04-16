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Подписан закон о призыве резервистов: уклонистов ждет уголовная отвественность

Подписан закон о призыве резервистов: уклонистов ждет уголовная отвественность

Президент Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета» № 1357-IX, который Верховная Рада приняла 30 марта 2021 года по инициативе Главы государства.

Об этом сказано на сайте Президента.

Закон вводит новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

В особый период на военную службу будут призывать граждан, которые заключили контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачислены в военный оперативный резерв.

В решении будут определяться категории резервистов, которых необходимо будет призывать, задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва и т. д.

На граждан, которых будут призывать из числа резервистов в особый период, будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, которые предусмотрены для мобилизованных лиц.

В частности, закрепляются гарантии в содействии трудоустройству для молодых людей в течение шести месяцев после прекращения такой службы.

Кроме того, закон осовременивает требования к административной ответственности должностных лиц, резервистов, военнообязанных и призывников за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе и умышленное повреждение или утерю по неосторожности военно-учетных документов.

Вводится уголовная ответственность за уклонение от призыва в особый период; от воинского учета или учебных (специальных) сборов.

Справка Finance.ua:

30 марта ВР приняла во втором чтении и в целом внесенный Владимиром Зеленским законопроект № 3553 относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета.

Законопроектом предусматриваются следующие наказания:

  • нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета влечет за собой наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации влечет за собой наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • умышленная порча или небрежное хранение документов и военных билетов, повлекшее их утрату, влечет за собой наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет;
  • уклонение военнообязанного, резервиста от учебных сборов наказывается штрафом от 500 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет.

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По материалам Finance.UA
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