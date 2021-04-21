Внутренние и внешние заимствования Украины: как менялись с 2001 года

По состоянию на конец февраля государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,6 трлн грн. Большая часть этой суммы – внешние обязательства – 1,2 трлн грн, внутренний долг – чуть более триллиона гривен.
Об этом пишет «Слово и дело».
По двадцатилетний период было несколько скачков уровня внутренних заимствований Украины. В 2003 году сумма заимствований составила 1,2 млрд грн, а в следующем году возросла до 4,1 млрд (+241%). В 2008 году внутренние займы были на уровне 27,1 млрд грн по сравнению с 3,6 млрд годом ранее (+653%). В 2009-м сумма займов составила 62,8 млрд грн (+132% за год).
По итогам прошлого года на внутреннем рынке Украина позаимствовала 389,2 млрд грн (+12,5% по сравнению с 2019-м), в частности, 382,4 млрд от продажи ОВГЗ.
Сумма внешних займов Украины практически ежегодно растет. В 2007-2008 годах Украина заняла 6,8 млрд и 6,2 млрд грн соответственно, а уже в следующем году – 58,2 млрд грн (+839% за год).
В 2010-2011 годах размер внешних заимствований сократился, а потом снова стал расти. В 2012 году Украина заняла 43 млрд грн (+58%), в 2013-м – 51,9 млрд грн (+21%), в 2014-м – 95 млрд грн (+83%), в 2015-м – 415 млрд грн (+337%)
Инфографика: «Слово и Дело»
В прошлом году объем внешних заимствований Украины составил 250,4 млрд грн, на 213% больше, чем годом ранее.
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