НБУ отменил ряд нормативно-правовых актов

С 22 апреля 2021 года ряд нормативно-правовых актов предыдущих регуляторов небанковского рынка теряют силу, поскольку они утратили свою актуальность.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

В целом действие теряют четыре нормативно-правовых акта, а также изменения к ним: