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НБУ отменил ряд нормативно-правовых актов

НБУ отменил ряд нормативно-правовых актов

С 22 апреля 2021 года ряд нормативно-правовых актов предыдущих регуляторов небанковского рынка теряют силу, поскольку они утратили свою актуальность.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

В целом действие теряют четыре нормативно-правовых акта, а также изменения к ним:

  • распоряжение Госфинуслуг от 05 августа 2003 года № 26 «Об утверждении Порядка проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;
  • от 16 ноября 2006 года № 6426 «Об утверждении Положения об осуществлении надзора за деятельностью филиалов страховщиков-нерезидентов и применении мер воздействия за нарушение ими законодательства о финансовых услугах и о внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты»;
  • от 27.03.2008 № 416 «Об утверждении Положения об особенностях применения мер воздействия в виде отстранения руководства от управления финансовым учреждением и назначения временной администрации и о внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты»;
  • распоряжение Нацкомфинуслуг от 01 октября 2015 года № 2372 «Об утверждении Порядка применения санкций, предусмотренных Законом Украины „О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения“, предъявлении требований и осуществление контроля за их выполнением Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, и признании утратившими силу некоторых распоряжений Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины».
По материалам Finance.UA
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