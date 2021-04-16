Итальянец прогуливал работу 15 лет и получил 500 тысяч евро зарплаты

Финансовая гвардия Италии в ходе проверки выявила случаи массового фиктивного устройства на работу в больнице Пульезе-Чаччо города Катандзаро. Один из сотрудников этого медицинского учреждения не ходил на работу 15 лет и установил рекорд по прогулам.
Об этом сообщает издание Corriere della Sera.
67-летний мужчина числился сотрудником управления пожарной безопасности с 2005 года, однако с того времени ни разу не пришел на работу.
Итальянец даже установил рекорд по прогулам – он отсутствовал на рабочем месте целых 15 лет. За все это время он заработал 500 тысяч евро зарплаты.
Финансовая гвардия Италии провела собственное расследование и выяснила, что руководителей управления, где числился прогульщик, запугивали, чтобы мужчина не получал дисциплинарных взысканий.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Платные камеры помогли привлечь в госбюджет 3,3 миллиона гривен – Малюська10 ч. назад - 543 20
Банки без разрешения будут списывать долги со счетов украинцев: как этого избежать5 ч. назад - 1622 11
Кабмин подготовил законопроект об отмене права каждого украинца на 2 бесплатных гектара земли2 ч. назад - 926 4
Подписан закон о призыве резервистов: уклонистов ждет уголовная отвественность6 ч. назад - 1552 4
За сколько можно арендовать квартиру в Киеве этой весной (инфографика)Вчера, 14:00 - 14982 4
monobank получил большое функциональное обновление2 ч. назад - 2110
Банки без разрешения будут списывать долги со счетов украинцев: как этого избежать5 ч. назад - 1622 11
Данилишин прокомментировал ситуацию на валютном рынке и в финсекторе УкраиныВчера, 21:02 - 1568 2
Подписан закон о призыве резервистов: уклонистов ждет уголовная отвественность6 ч. назад - 1552 4
Как получить информацию из Реестра вещных прав на недвижимое имуществоВчера, 20:00 - 1295 1
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса6 ч. назад - 115
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минутВчера, 12:40 - 400
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхатьПозавчера, 12:10 - 277
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 620
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)14.04.2021, 10:30 - 5026 3