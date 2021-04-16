На выплату "карантинной" помощи для ФЛП уже направили 1,4 миллиарда

На выплату единовременной материальной помощи для предпринимателей и наемных работников правительство направило 1,4 млрд гривен. Ожидается, что услугой воспользуются 175 тыс. граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«С 19 апреля 2021 года начался прием заявок на получение 8 тысяч единовременной материальной помощи от государства. Предприниматели и наемные работники, деятельность которых была приостановлена на время пребывания области в „красной“ зоне, смогут оформить заявление на получение денежной помощи. Для этого необходимо зарегистрироваться через приложение или единый портал государственных услуг „Дія“», — говорится в сообщении.

Как отмечается, после заполнения заявления и проверки его в реестрах Пенсионного Фонда Украины предприниматели и наемные работники получат материальную помощь на свой личный счет. Всего ожидается, что услугой воспользуются 175 тыс. граждан.

На выплату этой помощи в текущем году из государственного бюджета было направлено 1,4 млрд гривен, сообщили в министерстве.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 30 марта приняла президентский закон о финансовой помощи ФЛП во время карантина. Документ, в частности, предусматривает, что застрахованный ФЛП или работник, который у него работает, имеет право на получение помощи из госбюджета на основании самостоятельного обращения в размере 8 тыс. грн.

Кроме этого, предприниматели и работники могут потенциально рассчитывать на помощь от местных властей в размере, который будет определен органами местного самоуправления.

6 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении финансовой помощи в размере 8 тыс. грн. предпринимателям, которые остановили свою деятельность из-за карантинных ограничений в красных зонах.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.