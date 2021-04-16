На выплату "карантинной" помощи для ФЛП уже направили 1,4 миллиарда

На выплату единовременной материальной помощи для предпринимателей и наемных работников правительство направило 1,4 млрд гривен. Ожидается, что услугой воспользуются 175 тыс. граждан.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«С 19 апреля 2021 года начался прием заявок на получение 8 тысяч единовременной материальной помощи от государства. Предприниматели и наемные работники, деятельность которых была приостановлена на время пребывания области в „красной“ зоне, смогут оформить заявление на получение денежной помощи. Для этого необходимо зарегистрироваться через приложение или единый портал государственных услуг „Дія“», — говорится в сообщении.
Как отмечается, после заполнения заявления и проверки его в реестрах Пенсионного Фонда Украины предприниматели и наемные работники получат материальную помощь на свой личный счет. Всего ожидается, что услугой воспользуются 175 тыс. граждан.
На выплату этой помощи в текущем году из государственного бюджета было направлено 1,4 млрд гривен, сообщили в министерстве.
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