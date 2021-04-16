НБУ смягчил требования к расчету нормативов капитала, ликвидности, кредитного риска

Национальный банк расширил перечень активов, к которым при расчете нормативов достаточности капитала применяется вес риска 0%. Сейчас к этой категории отнесены все требования банка к центральным органам исполнительной власти Украины в национальной валюте. Изменения начнут действовать с 20 мая 2021 года.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Как отмечается, регулятор предоставил возможность во время расчета нормативов кредитного риска (Н7, Н8) не учитывать требования банка к центральным органам исполнительной власти Украины как в национальной, так и в иностранной валюте. Такие изменения соответствуют положениям европейского законодательства относительно оценки суверенных долгов.

Также предусмотрено право банка при расчете норматива краткосрочной ликвидности (Н6):

учитывать необремененные долговые ценные бумаги центральных органов исполнительной власти, которые рефинансируются Национальным банком, без учета срока их погашения;

включать обязательства перед Национальным банком после уменьшения на предоставленное по ним обеспечение.

В то же время Национальный банк разрешил не уменьшать размер регулятивного капитала на начисленные доходы, возникшие у банка-покупателя при приобретении облигаций внутреннего государственного займа на вторичном рынке, поскольку такие доходы не являются доходами этого банка и соответственно не имели влияния на размер его регулятивного капитала.

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