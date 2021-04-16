НБУ смягчил требования к расчету нормативов капитала, ликвидности, кредитного риска

Национальный банк расширил перечень активов, к которым при расчете нормативов достаточности капитала применяется вес риска 0%. Сейчас к этой категории отнесены все требования банка к центральным органам исполнительной власти Украины в национальной валюте. Изменения начнут действовать с 20 мая 2021 года.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Как отмечается, регулятор предоставил возможность во время расчета нормативов кредитного риска (Н7, Н8) не учитывать требования банка к центральным органам исполнительной власти Украины как в национальной, так и в иностранной валюте. Такие изменения соответствуют положениям европейского законодательства относительно оценки суверенных долгов.
Также предусмотрено право банка при расчете норматива краткосрочной ликвидности (Н6):
В то же время Национальный банк разрешил не уменьшать размер регулятивного капитала на начисленные доходы, возникшие у банка-покупателя при приобретении облигаций внутреннего государственного займа на вторичном рынке, поскольку такие доходы не являются доходами этого банка и соответственно не имели влияния на размер его регулятивного капитала.
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