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Huawei собирается выпустить сразу три складных смартфона во втором полугодии

Huawei собирается выпустить сразу три складных смартфона во втором полугодии

По данным тайваньского ресурса DigiTimes, компания Huawei, выпустившая в феврале свой третий смартфон со сгибаемым экраном — Mate X2, намерена ещё более активно развивать перспективный рынок этих высокобюджетных устройств и готовится выпустить во второй половине 2021 года целых три новых складных аппарата.

Как сообщают отраслевые источники, в этот раз китайский производитель, вероятно, будет ориентироваться на более массовый сегмент для стимуляции спроса на складные смартфоны. Впрочем, цена Mate X2 немногим менее $3000 не помешала покупателям зарезервировать 2,3 млн этих смартфонов ещё до начала продаж.

Ожидается, что и другие производители смартфонов, включая Samsung и ASUS, последуют примеру Huawei и выпустят свои новые складные модели во втором полугодии. Будем надеяться, они станут заметно доступнее первых опытных решений.

По оценкам Digitimes Research, благодаря появлению новых моделей общемировые поставки складных смартфонов в 2021 году достигнут 7 млн единиц, что отражает существенный рост рынка на фоне ​​2,8 млн устройств, отгруженных годом ранее.

Распространение складных смартфонов также увеличит глобальные поставки складных панелей AMOLED для смартфонов до 12 млн единиц в текущем году по сравнению с 4,4 млн, поставленными годом ранее.

По материалам 3dnews.ru
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