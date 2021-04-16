Huawei собирается выпустить сразу три складных смартфона во втором полугодии

По данным тайваньского ресурса DigiTimes, компания Huawei, выпустившая в феврале свой третий смартфон со сгибаемым экраном — Mate X2, намерена ещё более активно развивать перспективный рынок этих высокобюджетных устройств и готовится выпустить во второй половине 2021 года целых три новых складных аппарата.
Как сообщают отраслевые источники, в этот раз китайский производитель, вероятно, будет ориентироваться на более массовый сегмент для стимуляции спроса на складные смартфоны. Впрочем, цена Mate X2 немногим менее $3000 не помешала покупателям зарезервировать 2,3 млн этих смартфонов ещё до начала продаж.
Ожидается, что и другие производители смартфонов, включая Samsung и ASUS, последуют примеру Huawei и выпустят свои новые складные модели во втором полугодии. Будем надеяться, они станут заметно доступнее первых опытных решений.
По оценкам Digitimes Research, благодаря появлению новых моделей общемировые поставки складных смартфонов в 2021 году достигнут 7 млн единиц, что отражает существенный рост рынка на фоне 2,8 млн устройств, отгруженных годом ранее.
Распространение складных смартфонов также увеличит глобальные поставки складных панелей AMOLED для смартфонов до 12 млн единиц в текущем году по сравнению с 4,4 млн, поставленными годом ранее.
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