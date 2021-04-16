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Розничная торговля с начала года выросла на 7,5%

Розничная торговля с начала года выросла на 7,5%

В Украине оборот розничной торговли в марте 2021 года против февраля этого года вырос на 11,8%, а за три месяца года – на 7,5% против аналогичного периода прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В то же время, в марте 2021 года против марта 2020 года (в годовом измерении) объем оборота розничной торговли вырос на 13,1%.

Оборот розничной торговли в январе-марте 2021 года против января-марта 2020 года в целом вырос на 7,5%. Наибольшими темпами в январе-марте розничная торговля росла в Киевской (+14,6% против января-марта 2020 года), Черновицкой (+13,7%) и Винницкой (+12,5%) областях. Во всех областях наблюдался прирост розничной торговли за этот период, но наименьшим он был в Кировоградской (+0,2%), Харьковской (+0,8%) и Черкасской (+1,1%) областях.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

По материалам УНН
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