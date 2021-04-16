0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 111 0

Китай предложил считать Bitcoin инвестиционным инструментом

Китай предложил считать Bitcoin инвестиционным инструментом

Криптовалюты, такие как Bitcoin, необходимо рассматривать в качестве альтернативных инвестиций.

Об этом заявил заместитель управляющего Народного банка Китая (НБК) Ли Бо в ходе Боаоского азиатского форума.

Это первый случай, когда власти Китая признали наличие ценности у криптовалют.

В ходе выступления Ли Бо отметил преимущества цифровых активов в качестве инвестиционного инструмента. Однако он подчеркнул связанную с ними регуляторную неопределенность.

Представитель НБК также добавил, что регулирование наравне с банками потребуется стейблкоинам, если в будущем они планируют стать широко используемыми платежными инструментами.

По словам чиновника, «текущие практики» в виде запрета работы Bitcoin-бирж и проведения ICO останутся в силе до завершения разработки нового регулирования.

«Bitcoin и Stablecoin – зашифрованные активы. Это инвестиционный актив, альтернативные инвестиции, а не валюта. Они должны играть важную роль в будущем», – пояснил Ли Бо.

Заместитель главы НБК также затронул тему цифрового юаня (DCEP), сообщает Bloomberg. По его словам, первоочередной интерес для регулятора представляет внутреннее использование СBDC. По словам Ли Бо, международная совместимость – сложный вопрос, который не требует спешки.

«Мы неоднократно говорили, что наша цель не состоит в том, чтобы заменить доллар США или другие международные валюты. Мы хотим, чтобы рынок сам выбрал, что ему удобно применять в международной торговле и инвестициях», – уточнил он.

По материалам Forklog
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.