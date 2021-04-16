SkyUp продает билеты на новое направление по 560 грн в одну сторону

SkyUp открыл продажи билетов на рейсы Киев-Лондон, которые будет выполнять в аэропорт Лутон.
Об этом пишет Авианьюс.
Согласно опубликованному расписанию, SkyUp полетит в столицу Великобритании 24 июня. Три рейса в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Время в пути составит 3-3,5 часа.
Цена. SkyUp продает билеты на новое направление по цене от 560 грн в одну сторону. По такой стоимости доступны перелеты из Киева в Лондон.
В обратном направлении, из Лондона в Киев, билеты стоят от 1200 грн.
Самый низкий тариф Basic включает перевозку только ручной клади с весом до 9 кг и габаритами до 55х40х20 см. Купить авиабилеты Киев-Лондон можно на сайте SkyUp.
Напомним, с 22 февраля SkyUp обновила структуру тарифов для удобства клиентов. Теперь пассажиры могут самостоятельно планировать количество багажа, точную дату вылета или вносить изменения и выбирать место в салоне самолета.
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