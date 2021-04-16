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SkyUp продает билеты на новое направление по 560 грн в одну сторону

SkyUp продает билеты на новое направление по 560 грн в одну сторону

SkyUp открыл продажи билетов на рейсы Киев-Лондон, которые будет выполнять в аэропорт Лутон.

Об этом пишет Авианьюс.

Согласно опубликованному расписанию, SkyUp полетит в столицу Великобритании 24 июня. Три рейса в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Время в пути составит 3-3,5 часа.

Цена. SkyUp продает билеты на новое направление по цене от 560 грн в одну сторону. По такой стоимости доступны перелеты из Киева в Лондон.

В обратном направлении, из Лондона в Киев, билеты стоят от 1200 грн.

Самый низкий тариф Basic включает перевозку только ручной клади с весом до 9 кг и габаритами до 55х40х20 см. Купить авиабилеты Киев-Лондон можно на сайте SkyUp.

Напомним, с 22 февраля SkyUp обновила структуру тарифов для удобства клиентов. Теперь пассажиры могут самостоятельно планировать количество багажа, точную дату вылета или вносить изменения и выбирать место в салоне самолета.

Справка Finance.ua:

  • Заявку лоукостера на полеты из Киева в Лондон Госавиаслужба Украины одобрила 30 декабря 2020 года. Для этого регулятор аннулировал разрешение на этот маршрут Bravo Airways, которое авиакомпания не использовала.
  • Въезд гражданам Украины Перед вылетом необходимо сдать анализ на COVID-19 методом ПЦР или LAMP. С момента тестирования до момента въезда в Великобританию должно пройти не более 72 часов.
  • По данным консульской службы МИД Украины, все въезжающие в Великобританию должны пройти 10-дневную самоизоляцию. Также тем, кто остается в Англии, на 2-й и 8-й день нужно сделать тест на коронавирус за свой счет.

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По материалам Finance.UA
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