SkyUp продает билеты на новое направление по 560 грн в одну сторону

SkyUp открыл продажи билетов на рейсы Киев-Лондон, которые будет выполнять в аэропорт Лутон.

Об этом пишет Авианьюс.

Согласно опубликованному расписанию, SkyUp полетит в столицу Великобритании 24 июня. Три рейса в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Время в пути составит 3-3,5 часа.

Цена. SkyUp продает билеты на новое направление по цене от 560 грн в одну сторону. По такой стоимости доступны перелеты из Киева в Лондон.

В обратном направлении, из Лондона в Киев, билеты стоят от 1200 грн.

Самый низкий тариф Basic включает перевозку только ручной клади с весом до 9 кг и габаритами до 55х40х20 см. Купить авиабилеты Киев-Лондон можно на сайте SkyUp.

Напомним, с 22 февраля SkyUp обновила структуру тарифов для удобства клиентов. Теперь пассажиры могут самостоятельно планировать количество багажа, точную дату вылета или вносить изменения и выбирать место в салоне самолета.

Справка Finance.ua:

Заявку лоукостера на полеты из Киева в Лондон Госавиаслужба Украины одобрила 30 декабря 2020 года. Для этого регулятор аннулировал разрешение на этот маршрут Bravo Airways, которое авиакомпания не использовала.

Въезд гражданам Украины Перед вылетом необходимо сдать анализ на COVID -19 методом ПЦР или LAMP . С момента тестирования до момента въезда в Великобританию должно пройти не более 72 часов.

По данным консульской службы МИД Украины, все въезжающие в Великобританию должны пройти 10-дневную самоизоляцию. Также тем, кто остается в Англии, на 2-й и 8-й день нужно сделать тест на коронавирус за свой счет.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr