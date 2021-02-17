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SkyUp меняет структуру тарифов

SkyUp меняет структуру тарифов

С 22 февраля SkyUp обновила структуру тарифов для удобства клиентов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Теперь пассажиры могут самостоятельно планировать количество багажа, точную дату вылета или вносить изменения и выбирать место в салоне самолета.

Предлагаются такие тарифы:

Basic – базовый, для экономного путешествия. Предусматривает 9 кг ручной клади, автоматический выбор места и онлайн-регистрацию за 48 часов.

Standard – классический. Клиенты смогут взять два варианта ручной клади на 14 кг, а также багаж на 23 кг. За дополнительные $ 50 можно изменить дату вылета.

Регистрацию также можно пройти онлайн за 15 часов. Кроме того, предоставляется возможность выбрать место после 5-го ряда.

Flex – максимальный пакет. Пассажир может взять 18 кг ручной клади и еще 32 кг багажа. За 12 часов до вылета клиент имеет возможность бесплатно поменять дату или за $ 50 вернуть билет. Регистрацию можно пройти онлайн за 30 суток или бесплатно в аэропорту. Владельцу такого тарифа доступно любое место.

Напомним, во всех аэропортах Украины регистрация на рейсы SkyUp начинаться за 2,5 часа и заканчиваться за 45 минут до вылета. Посадка будет завершаться за 20 минут до вылета.

Авиакомпания с 20 января 2021 увеличила максимальный вес одного места ручной клади с 7 до 9 кг.

Справка Finance.ua:

  • Авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы из Киева и Львова в Италию. Первые рейсы запланированы на 21 мая.

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По материалам Finance.UA
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