SkyUp меняет структуру тарифов

С 22 февраля SkyUp обновила структуру тарифов для удобства клиентов.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Теперь пассажиры могут самостоятельно планировать количество багажа, точную дату вылета или вносить изменения и выбирать место в салоне самолета.
Предлагаются такие тарифы:
Basic – базовый, для экономного путешествия. Предусматривает 9 кг ручной клади, автоматический выбор места и онлайн-регистрацию за 48 часов.
Standard – классический. Клиенты смогут взять два варианта ручной клади на 14 кг, а также багаж на 23 кг. За дополнительные $ 50 можно изменить дату вылета.
Регистрацию также можно пройти онлайн за 15 часов. Кроме того, предоставляется возможность выбрать место после 5-го ряда.
Flex – максимальный пакет. Пассажир может взять 18 кг ручной клади и еще 32 кг багажа. За 12 часов до вылета клиент имеет возможность бесплатно поменять дату или за $ 50 вернуть билет. Регистрацию можно пройти онлайн за 30 суток или бесплатно в аэропорту. Владельцу такого тарифа доступно любое место.
Напомним, во всех аэропортах Украины регистрация на рейсы SkyUp начинаться за 2,5 часа и заканчиваться за 45 минут до вылета. Посадка будет завершаться за 20 минут до вылета.
Авиакомпания с 20 января 2021 увеличила максимальный вес одного места ручной клади с 7 до 9 кг.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский пообещал украинцам новые поезда: «поездка должна длиться 3-4 часа»Вчера, 11:05 - 1817 7
Зеленский объяснил, почему деньги из «коронавирусного» фонда потратили на дорогиВчера, 19:00 - 996 6
Жилье для переселенцев будут строить с солнечными панелями с участием "Нафтогаза"3 ч. назад - 302 5
«Газпром» резко сократил транзит газа через Украину9 ч. назад - 780 4
Зеленский объяснил отказ МВФ дать Украине транш кредита на 700 млн долларовВчера, 12:16 - 2006 4
Сколько стоят квартиры на вторичке Киева (инфографика)Вчера, 13:01 - 6357
Сколько платить ЕСВ за наемного работника, работающего неполный рабочий деньВчера, 14:49 - 5018
МАУ устроила большую весеннюю распродажуВчера, 16:30 - 2575 1
Польша меняет правила въезда в страну на всех границахВчера, 12:45 - 2457 1
Ипотека под 5% годовых: Президент назвал условия кредитного бумаВчера, 14:00 - 2303
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)Вчера, 11:44 - 493 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирусПозавчера, 12:10 - 571 5
Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе19.02.2021, 10:04 - 564 3
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)17.02.2021, 10:15 - 241
Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)16.02.2021, 12:16 - 668 1