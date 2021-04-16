0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 59 0

Данилишин прокомментировал ситуацию на валютном рынке и в финсекторе Украины

Данилишин прокомментировал ситуацию на валютном рынке и в финсекторе Украины

На фоне сообщений об эскалации военных действий на востоке Украины и снижения объема предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на прошлой неделе на 9,7% (с 302 млн. до 273 млн. долларов США в среднем за день) обменный курс гривны к доллару США на межбанковском рынке снизился за неделю на 0,3% и остается близким к уровню 28 гривен за 1 доллар США.

О состоянии валютного рынка в Украине высказался глава совета НБУ Богдан Данилишин.

С учетом того, что спрос клиентов банков на иностранную валюту на межбанковском рынке снизился лишь на 2% за неделю, его доминирование над предложением иностранной валюты усилилось, что привело к увеличению чистой продажи иностранной валюты с позиции банков.

Читайте также: Сбережения населения сокращаются — Данилишин

В то же время на наличном валютном рынке продолжает преобладать предложение иностранной валюты. Чистая покупка наличной иностранной валюты банками у физических лиц с начала апреля составила 267 млн. долларов США (с начала года — 472 млн. долларов США), что позволяет поддерживать высокий уровень валютной ликвидности банков и компенсировать сокращение их валютной позиции через операции на межбанковском рынке.

Национальный банк на прошлой неделе не принимал участия в операциях на валютном рынке, однако продолжает проводить мониторинг ситуации на рынке и осуществлять интервенции в случае необходимости сбалансирования спроса и предложения на иностранную валюту.

Финансовый сектор. Ликвидность банковского сектора (корсчета и депсертификаты НБУ) стремительно выросла — до 213,6 млрд. гривен — в результате сокращения средств на казначейском счете Правительства (на 22,3 млрд. гривен за неделю), которое позволило компенсировать отток средств из банковской системы в наличные (6 млрд. гривен за неделю).

Вместе с тем после принятия Национальным банком решения о повышении учетной ставки до 7,5% ставки на межбанковском рынке сместились к уровню новой нижней границы ставок по операциям НБУ (6,5%).

Национальным банком на прошлой неделе было предоставлено рефинансирование банкам на сумму 405 млн. гривен по ставке 7,5% за срок 84 дня путем проведения очередного тендера по поддержанию ликвидности банков.

Задолженность платежеспособных банков перед Национальным банком по тендерным кредитам до 90 дней составляет 3,4 млрд гривен, по долгосрочным кредитам рефинансирования (от 1 до 5 лет) — 68,8 млрд гривен.

Регулятивный капитал банков в марте вырос на 3,2 млрд гривен (+1,8%), что позволило увеличить показатели адекватности основного и регулятивного капитала до 16,2% и 22,6% соответственно, что более чем вдвое превышает нормативные значения соответствующих показателей и свидетельствует о высоком уровне капитализации банковского сектора Украины.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на Youtube-канале Finance.ua 🤑

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.