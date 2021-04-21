Subaru Outback получила «очень дикую» комплектацию (фото)

Японский производитель объявил цены и комплектации для моделей Outback и Legacy 2022 года, которые будут доступны в США. Наиболее захватывающим обновлением стало представление прочной Outback Wilderness, предположения о которой уже появлялись ранее.



Subaru Outback Wilderness 2022 року

Версия Wilderness будет продаваться по 36 995 долларов (плюс 1125 долларов за доставку в США) и будет иметь уникальный пакет опций, который содержит панорамную крышу, 11,6-дюймовый экран информационно-развлекательной системы и автоматическое торможение. Поставки начинаются этим летом.



Subaru Outback Wilderness 2022 року

Фактически, Outback Wilderness базируется на Onyx Edition XT, но с различными деталями для большего бездорожья. Модель имеет переработанную подвеску, которая обеспечивает 240 мм дорожного просвета, а не 220 мм для других моделей.

Пересмотрены передние и задние бамперы, а также передняя «губа». На 17-дюймовых колесах установлены внедорожные шины Yokohama Geolandar, а цвет Geyser Blue стал эксклюзивным выбором на этой модели.

Внутри есть анодированные медные акценты на руле, переключении передач и дверных панелях.

Под капотом Wilderness использует турбированный 2,4-литровый оппозитник с четырьмя цилиндрами, что обеспечивает 260 лошадиных сил (194 кВт) и 376 Ньютон-метров. Subaru настраивает коэффициент последней «передачи» привода вариатора к 4.44:1 вместо 4.11:1. Полноприводная система имеет двойную функцию X-Mode.

Однако в «Субару» не ограничились Wilderness, и модернизировали весь модельный ряд Outback 2022 года, который получил светодиодные противотуманные фары уже в «базе».