Siemens и Google объявили о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и автоматизации производства

Немецкий промышленный гигант Siemens и американская корпорация Google объявили о сотрудничестве для создания новых технологий искусственного интеллекта (ИИ), которые помогут автоматизировать процессы и улучшать производительность заводов.
Об этом пишет DailyComm со ссылкой на SiliconANGLE.
Идея состоит в том, чтобы объединить облачные вычисления от Google, технологии искусственного интеллекта и машинного обучения с системами автоматизации производства Siemens, чтобы помочь производителям провести цифровую трансформацию своей деятельности, говорится в совместном пресс-релизе компаний.
В Google и Siemens заявили, что производственная отрасль остро нуждается в автоматизации. Хотя многие промышленные процессы теперь привязаны к данным, большинство производителей все еще используют устаревшее программное обеспечение. Это неэффективно и требует значительных ресурсов, а компаниям приходится выполнять частые обновления и проверки вручную, чтобы гарантировать точность своих данных.
В пресс-релизе отмечается, что хотя некоторые производители начали внедрять искусственный интеллект на заводах, многие из этих проектов являются изолированными «островками» в цехах завода. Производителям, как правило, сложно масштабировать ИИ-системы в рамках своего глобального бизнеса.
Google и Siemens хотят помочь решить эту проблему. Компания намерена интегрировать облачные сервисы Google, связанные с иностранными инвестициями, машинным обучением и работой с данными, с инструментами Siemens Digital Industries Factory Automation, чтобы помочь компаниям оптимизировать свои производственные данные и запустить облачную аналитику и ИИ.
В качестве примера приводится использование компьютерного зрения, которое может визуально проверять продукты, чтобы гарантировать качество, а также алгоритмы, способные прогнозировать износ машин сборочного конвейера.
Вице-президент Siemens Аксель Лоренц считает, что сочетание опыта Google в сфере искусственного интеллекта с промышленными периферийными системами Siemens «изменит правила игры» для производителей. Компании еще не анонсировали никаких официальных продуктов, но они заявили, что их сотрудничество значительно упростит производителям развертывание искусственного интеллекта в промышленных масштабах, автоматизацию рутинных задач и повышение производительности.
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