0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 316 0

Германия приняла решение в пользу «Северного потока-2» — Меркель

Германия приняла решение в пользу «Северного потока-2» — Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в Европе есть противоречия по проекту «Северный поток-2». Несмотря на то, что некоторые страны выступают против этого проекта, Германия поддерживает строительство «Северного потока-2».

Об этом Меркель заявила в ходе выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Читайте также: Резников рассказал, какие негативные последствия для Украины будет иметь запуск «Северного потока-2»

«Я знаю о противоречиях в связи с „Северным потоком-2“, знаю позицию многих стран-членов (ПАСЕ. — Ред.). Как Е С мы нашли общую позицию путем изменения газовой директивы для решения для этого трубопровода. Во всяком случае хочу отметить, что газ „Северного потока-1“ не хуже того, что идет транзитом через Украину, или газ, который поступает из России через Турцию», — сказала Меркель.

Она отметила, что Германия «приняла решение о строительстве „Северного потока-2“, это политическая борьба, которую многие видят иначе».

Отметим, ранее председатель Европейской народной партии Германии Манфред Вебер призвал остановить газопровод «Северный поток-2» в случае обострения ситуации у границ Украины.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.