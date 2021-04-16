Германия приняла решение в пользу «Северного потока-2» — Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в Европе есть противоречия по проекту «Северный поток-2». Несмотря на то, что некоторые страны выступают против этого проекта, Германия поддерживает строительство «Северного потока-2».

Об этом Меркель заявила в ходе выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

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«Я знаю о противоречиях в связи с „Северным потоком-2“, знаю позицию многих стран-членов (ПАСЕ. — Ред.). Как Е С мы нашли общую позицию путем изменения газовой директивы для решения для этого трубопровода. Во всяком случае хочу отметить, что газ „Северного потока-1“ не хуже того, что идет транзитом через Украину, или газ, который поступает из России через Турцию», — сказала Меркель.

Она отметила, что Германия «приняла решение о строительстве „Северного потока-2“, это политическая борьба, которую многие видят иначе».

Отметим, ранее председатель Европейской народной партии Германии Манфред Вебер призвал остановить газопровод «Северный поток-2» в случае обострения ситуации у границ Украины.