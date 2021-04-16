Нафтогаз увеличил добычу нефти в Египте

«Нафтогаз Украины» заявляет, что ему удалось на 20% увеличить добычу нефти на египетских активах компании.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«В начале апреля текущего года Petrosannan Company — совместная компания-оператор НАК „Нафтогаз Украины“ и Egyptian General Petroleum Corporation — провела работы по интенсификации добычи нефти на концессионном участке в Западной пустыне Арабской Республики Египет. Благодаря выполнению гидроразрыва пластов на пилотных скважинах добыча нефти увеличилась более чем на 20% или 600 баррелей в сутки», — говорится в сообщении.

Читайте также: От 1 миллиона дохода в месяц: в «дочке» «Нафтогаза» рассказали о планах на «трубу Медведчука»

При условии сохранения достигнутых объемов добычи и текущих цен на нефть (60 долл. США/баррель) Группа Нафтогаз получит дополнительный доход от проведенных операций около 400 тыс. долл. США в месяц.

«Один из ключевых векторов стратегии Группы Нафтогаз — увеличение объемов добычи углеводородов как в Украине, так и на зарубежных активах. Только начало нынешней кампании по интенсификации скважин позволило нам увеличить объем добычи нефти на 20%. Мы планируем в дальнейшем использовать полученный опыт, в частности, по проведению гидроразрывов пластов, на других участках, которые эксплуатирует Группа Нафтогаз в Арабской Республике Египет», — сказал первый заместитель председателя правления Нафтогаза Сергей Перелома.

Группа Нафтогаз реализует проекты по разведке и добыче углеводородов на территории Alam Еl Shawish East в Западной пустыне и территориях South Wadi El Mahareeth и Wadi El Mahareeth в Восточной пустыне Египта.

В августе 2020 года НАК «Нафтогаз Украины» решила ускорить рост добычи углеводородов на концессионном участке Alam El Shawish East Western Desert в Египте, а также реализацию основных инфраструктурных проектов.

В 2016 году председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев сообщал, что Нафтогаз изучает возможность продажи активов в Египте, которые не приносят особой прибыли на фоне падения цен на нефть. В 2017 году НАК дважды объявляла тендер для оценки целесообразности продажи египетских активов. В 2018 году Коболев сообщил, что Служба безопасности Украины выступает против продажи активов компании в Египте.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫