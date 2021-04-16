США дают $155 миллионов на развитие Украины

Соединенные Штаты Америки через Агентство по международному развитию (USAID) объявили о предоставлении Украине дополнительного финансирования на развитие в размере 155 млн долларов.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«В тесном партнерстве с Правительством Украины USAID будет направлять свою деятельность на улучшение жизни украинцев. Дополнительные ресурсы будут использованы в этом году для решения ряда ключевых вопросов в разных сферах развития Украины», — говорится в сообщении.

На поддержку роста экономики и улучшение состояния здоровья украинцев будет выделено 34 млн долларов. Финансирование касается мероприятий в следующих сферах:

восстановление Украины после пандемии COVID -19 путем улучшения качества основных медицинских услуг для украинцев;

повышение прозрачности и расширение экономических возможностей в энергетике, сельском хозяйстве и финансовой отрасли, чтобы способствовать росту доверия со стороны инвесторов, привлечению инвестиций и повышению экономической устойчивости малого и среднего бизнеса;

оказание помощи в развитии земельного рынка как двигателя экономического роста и для притока инвестиций в аграрный сектор.

Также средства будут направлены на совершенствование мер по противодействию коррупции. На эти цели выделено 14 млн долларов, которые пойдут на:

поддержку реформ и обеспечение защиты антикоррупционных институтов с целью противодействия укоренившимся интересам, чтобы все ресурсы Украины использовались на благо ее народа,

уменьшение объемов коррупционных действий в сфере здравоохранения и предоставление Украине помощи в закупке жизненно необходимых лекарственных средств с целью сокращения неофициальных выплат со стороны пациентов и обеспечения доступа к качественным медицинским препаратам по более низкой цене;

поддержку дальнейшего развития платформ электронного управления, которые упрощают доступ граждан к услугам и оптимизируют процесс получения ими пенсий, пособий по безработице.

На противодействие российской агрессии выделено 63 млн долларов.

На укрепление демократии и управления выделено 44 млн долларов.

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