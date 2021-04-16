США дают $155 миллионов на развитие Украины

Соединенные Штаты Америки через Агентство по международному развитию (USAID) объявили о предоставлении Украине дополнительного финансирования на развитие в размере 155 млн долларов.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«В тесном партнерстве с Правительством Украины USAID будет направлять свою деятельность на улучшение жизни украинцев. Дополнительные ресурсы будут использованы в этом году для решения ряда ключевых вопросов в разных сферах развития Украины», — говорится в сообщении.
На поддержку роста экономики и улучшение состояния здоровья украинцев будет выделено 34 млн долларов. Финансирование касается мероприятий в следующих сферах:
Также средства будут направлены на совершенствование мер по противодействию коррупции. На эти цели выделено 14 млн долларов, которые пойдут на:
На противодействие российской агрессии выделено 63 млн долларов.
На укрепление демократии и управления выделено 44 млн долларов.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский распорядился создать лаборатории для разработки вакцин в УкраинеВчера, 16:10 - 789 15
Большие зарплаты и минимум бюрократии: украинцам готовят новую трудовую реформуВчера, 13:03 - 2966 9
Рейтинг самых убыточных госкомпаний в УкраинеВчера, 12:02 - 2350 9
Среднюю зарплату будут рассчитывать по-новомуВчера, 16:01 - 4286 5
Украина потратит на космическую программу 15 миллиардовВчера, 19:23 - 375 3
«Предел уже превышен». Глава НБУ заявил, что Украина «стала на скользкий путь фискального вытеснения»Вчера, 21:02 - 12116 1
Среднюю зарплату будут рассчитывать по-новомуВчера, 16:01 - 4286 5
Большие зарплаты и минимум бюрократии: украинцам готовят новую трудовую реформуВчера, 13:03 - 2966 9
Минфин хочет изменить Налоговый кодекс, чтобы заставить «уклонистов» платить налогиВчера, 16:45 - 2735
McDonald's решил платить за собеседования по $50: люди не идут работатьВчера, 18:31 - 2038
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минутОколо часа назад - 32
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхатьВчера, 12:10 - 173
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 509
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)14.04.2021, 10:30 - 4680 2
В Украине показали новый броневик для армии (видео)12.04.2021, 11:58 - 1708