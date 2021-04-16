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Стало известно, какие компании уплатили больше всего налогов за 2020 год

Стало известно, какие компании уплатили больше всего налогов за 2020 год

Журнал «Рейтинг» обнародовал ТОП-200 крупнейших налогоплательщиков в Украине в 2020 году.

Согласно исследованию, впервые рейтинг ТОП налогоплательщиков возглавило ПАО «Укpнaфта», которое занимало 8-е место в рейтинге 2019 года с наибольшим «историческим» налоговым долгом. В декабре прошлого года компания перечислила в спецфонд государственного бюджета 28,9 млрд грн.

Также среди лидеров табачные компании, они заняли с 4-ю по 6-ю ступени: ЧАО «Филип Моррис Украина», ЧАО «В.А.Т.-Прилуки», ПАО «Джей Ти Интернешнл Украина» соответственно.

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В целом первая двадцатка из списка выглядит следующим образом:


_Таблица: «Рейтинг» _

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По материалам Слово и Дело
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