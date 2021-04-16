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МСБ сможет получить займов на $100 миллионов — новая кредитная программа МБРР

МСБ сможет получить займов на $100 миллионов — новая кредитная программа МБРР

Малый и средний бизнес (МСБ) сможет получить льготное кредитование на общую сумму 100 млн долл. в рамках новой кредитной программы Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«19 апреля 2021 года Кабмин принял постановление «Некоторые вопросы реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития инвестиционного проекта «Дополнительное финансирование для противодействия COVID-19 в рамках проекта доступа к долгосрочному финансированию»», — говорится в сообщении.

Что предусмотрено проектом:

  • привлечение кредита от МБРР в размере 100 млн долл. США для предоставления экспортоориентированным малым и средним предприятиям доступа к долгосрочному финансированию. Благодаря чему будет происходить наращивание экспортного потенциала, для стимулирования роста ВВП Украины в условиях падения экономической активности в мире, вызванного пандемией коронавируса.

«Учитывая повышение спроса со стороны потенциальных финансовых учреждений-участников в условиях кризиса вызванного COVID-19, Проект будет своевременным, ожидаемым и окажет положительное влияние на развитие экспортоориентированных малых и средних предприятий, расширение производственных мощностей реального сектора, будет способствовать сохранению существующих и созданию новых рабочих мест, особенно в контексте преодоления последствий кризиса», — отмечают в Минфине.

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По материалам Finance.UA
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