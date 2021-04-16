Великобритания начинает разработку собственной криптовалюты — Britcoin

Банк Англии рассмотрит вопрос о «бриткойне» — цифровой валюте, поддерживаемой центральным банком. Решение принял министр финансов Великобритании Риши Сунак.
Об этом сообщает агентство Reuters.
«Мы запускаем новую рабочую группу Казначейства и Банка Англии для координации исследовательской работы над потенциальной цифровой валютой центрального банка (CBDC)», — сказал Сунак на конференции финансовой индустрии.
Вскоре после этого Сунак написал Twitter единственное слово «Britcoin» в ответ на объявление министерства финансов о создании рабочей группы.
Поддерживаемая Банком Англии цифровая версия фунта стерлингов потенциально позволит предприятиям и потребителям иметь счета непосредственно в банке и обходить стороной других при проведении платежей, изменит роль кредиторов в финансовой системе.
Другие центральные банки также рассматривают возможность создания цифровых версий своих собственных валют, существенно расширяя доступ к ресурсам центрального банка, которыми сейчас могут использовать только коммерческие банки. Это может ускорить внутренние и внешние платежи и снизить риски для финансовой стабильности.
Китай является лидером по запуску CBDC. На прошлой неделе Европейский центральный банк заявил, что изучает электронную форму наличных денег в дополнение к банкнотам и монетам, но до запуска еще несколько лет.
Банк Англии заявил, что цифровая версия фунта стерлингов не заменит ни наличных, ни существующих банковских счетов.
«Правительство и Банк Англии еще не приняли решение о том, вводить ли CBDC в Великобритании, и будут широко обсуждать с заинтересованными сторонами преимущества, риски и практические аспекты этого», — заявили в Банке Англии.
Криптовалюты вызывают растущий интерес со стороны основных финансовых институтов, а 14 апреля Bitcoin достиг рекордного уровня почти в 65 тысяч долларов — в десять раз дороже, чем год назад.
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