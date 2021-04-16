Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,2−0,3%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,91 до 27,98 грн (+0,2%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 27,94/27,96 до 28,02/28,04 (+0,3%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,80/27,99 до 27,86/28,06 (+0,2%/+0,3%).
При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.
Как утверждают аналитики Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн, а наличный доллар в банках — 27,9/28,1 грн.
По словам Андрея Гойлова, аналитика RoboForex, спрос на иностранные валюты со стороны нерезидентов продолжает давить на курс гривны.
Иностранные инвесторы с начала текущего месяца продали ОВГЗ на 6,03 млрд грн. К ним подключаются простые граждане и бизнес, а предложение со стороны экспортеров не способно удовлетворить весь спрос на межбанке.
«Данная ситуация была спровоцирована ухудшением эпидемиологической ситуации и активизацией боевых действий в ОРДЛО. Деньги любят тишину, как известно», — отмечает Гойлов.
Завтра состоится аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены госбонды 6-ти выпусков в гривнах со сроками погашения в 3, 12, 18, 24, 36 и 48 месяцев. Если Минфин Украины не предложит более высокой доходности по данным бумагам, то нерезиденты проигнорируют и это размещение. Другие участники рынка последуют их примеру, что негативно скажется на и так весьма скромных объемах привлечения средств в госбюджет Украины.
По прогнозам эксперта, на текущей неделе доллар США к гривне продолжит рост до уровня 28,15. Единая европейская валюта, полагаю, укрепится к отметке 33,50.
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