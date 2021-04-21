Аэропорты мира с самыми дорогими и самыми дешевыми ПЦР-тестами (инфографика)

Разница между самыми низкими и высокими ценами на ПЦР-тесты для определения COVID-19 в аэропортах мира достигает $ 400.
Об этом пишет avianews.
Это показало исследование британского агентства Skytrax, которое известно своими ежегодными рейтингами по определению лучшей авиакомпании и аэропорта. Оно проанализировало данные 77 воздушных ворот по всему миру.
Самый дорогой ПЦР-тест в японском аэропорту Кансай — $ 404, самый дешевый — в индийском аэропорту Мумбай для пассажиров внутренних рейсов — всего $ 8.
В Северной Америке мало аэропортов предлагают сдать анализ на месте. Самый дешевый ПЦР-тест в аэропорту Форт-Лодердейл/Холливуд — $ 106, самый дорогой в Сан-Франциско — $ 261.
Хотя инфраструктура в аэропортах по тестированию за последние полгода существенно развилась, цена, скорость и удобство тестирования остаются существенными ограничителями для увеличения числа международных поездок, отмечает агентство.
Анализ Skytrax показал, что цена выше в развитых странах, где существенную роль играют затраты на инфраструктуру, заработную плату работников и расходы лабораторий. Здесь они выше, чем в развивающихся регионах. Некоторые государства взимают налоги с тестов, что также отображается на их стоимости. Например, в Великобритании в цену включено 20% НДС.
В агентстве заметили, что страны до сих пор не стандартизировали требования к тестам, а время ожидания результата может достигать 24 или даже 96 часов в зависимости от аэропорта.
При этом в дополнение к стандартным ПЦР-тестам появились другие виды проверки людей на коронавирус. Среди них тесты на антиген, иммунохроматографический анализ, петлевая изотермическая амплификация ДНК и РНК, тест на нуклеиновую кислоту.
Расширение видов тестов, которые разрешены для совершения путешествий, могут существенно снизить затраты на путешествия. В связи с этим Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала правительства разрешить авиапассажирам сдавать экспресс-тесты на определение антигена коронавируса для совершения поездок.
По данным организации, это позволит также снизить время на тестирование и сохранить при этом высокий уровень точности, как при использовании ПЦР-тестов.
По данным Skytrax, самый дешевый тест на антиген можно пройти в аэропорту Мумбая — за $ 2, самый дорогой в Хельсинки — за $ 214. Это в 4 и 1,5 раза меньше по сравнению с ценами на ПЦР-тесты в этих же аэропортах.
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