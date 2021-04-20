Эксперт объяснил, как уменьшить долги за коммунальные услуги. Нужно пересмотреть методику формирования тарифов. Сегодня они завышены в среднем в 1,5−2 раза, рассказал правозащитник Евгений Соловьев.
«Регуляторы, которые должны следить за предприятиями-монополистами и их ценами, зачастую занимают позицию: „Чего изволите?“ Коммунальному предприятию достаточно соблюсти формальности и предоставить нужный пакет документов. А насколько это экономически обоснованно — обычно не проверяют», — добавил эксперт.
Еще один момент — усиление контроля за количеством и качеством услуг.
«В западных странах на каждой батарее есть регулятор и счетчик. А у нас до сих пор тепло в квартирах считают по квадратным метрам, а не количеству теплоносителей. То же самое с водой. Кабмин для учета субсидий установил социальную норму — 4 куба на человека. А коммунальные предприятия начисляют 8−11 в месяц», — пояснил он.
Также нужна систематизация как по объему, так и сроку задолженности, считает правозащитник.
«Есть долги в пределах трех лет. Если срок больше, то они должны быть списаны в разряд сомнительных или безнадежных. Почему коммунальные службы этого не делают? Потому что их состояние не будет выглядеть таким страшным. Второе — создать политику в отношении должников. Не допускать, чтобы потребитель оставался без судебного иска более полугода», — предлагает Евгений Соловьев.
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