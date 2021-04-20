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Эксперт объяснил, как уменьшить долги за коммунальные услуги

Эксперт объяснил, как уменьшить долги за коммунальные услуги

Эксперт объяснил, как уменьшить долги за коммунальные услуги. Нужно пересмотреть методику формирования тарифов. Сегодня они завышены в среднем в 1,5−2 раза, рассказал правозащитник Евгений Соловьев.

«Регуляторы, которые должны следить за предприятиями-монополистами и их ценами, зачастую занимают позицию: „Чего изволите?“ Коммунальному предприятию достаточно соблюсти формальности и предоставить нужный пакет документов. А насколько это экономически обоснованно — обычно не проверяют», — добавил эксперт.

Еще один момент — усиление контроля за количеством и качеством услуг.

«В западных странах на каждой батарее есть регулятор и счетчик. А у нас до сих пор тепло в квартирах считают по квадратным метрам, а не количеству теплоносителей. То же самое с водой. Кабмин для учета субсидий установил социальную норму — 4 куба на человека. А коммунальные предприятия начисляют 8−11 в месяц», — пояснил он.

Также нужна систематизация как по объему, так и сроку задолженности, считает правозащитник.

«Есть долги в пределах трех лет. Если срок больше, то они должны быть списаны в разряд сомнительных или безнадежных. Почему коммунальные службы этого не делают? Потому что их состояние не будет выглядеть таким страшным. Второе — создать политику в отношении должников. Не допускать, чтобы потребитель оставался без судебного иска более полугода», — предлагает Евгений Соловьев.

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По материалам Газета по-Украински
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