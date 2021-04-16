В каких домах живут киевляне (инфографика)

Днепровский район признали самым комфортным для жизни. В прошлом году он был пятым в рейтинге. Любимым среди арендаторов стал Печерск, а для велосипедистов и автолюбителей рекомендуют Деснянский.
Об этом говорится в аналитике ОЛХ.
61% жителей столицы живут в домах вторичного рынка. Эксперты делятся результатами опроса 8 тысяч киевлян, где они оценивали свои районы по критериям безопасности, чистоты, инфраструктуры, транспорта и качества жизни.
Опросы показали, что 61% жителей столицы живут в старших домах — сталинках, хрущевках или чешках. При этом большинство имеют собственное жилье или снимают такие дома в Соломенском (70%) и Днепровском (67%) районах.
Еще 26% киевлян отметили, что выбрали для проживания новостройки. При этом чаще всего жители столицы отдают предпочтение Голосеевскому (35%) и Дарницкому (33%) районам.
Остальные 13% горожан отдали преимущество частному сектору, в частности в Святошинском районе и Голосеевском.
В домах жилого фонда до 2011 года проживают 40% арендаторов и 60% собственников квартир. А вот в новостройках распределение перекашивается в сторону владельцев — их там 66%, а тех, кто снимает жилье — 34%. Кстати, арендуют больше всего в Печерском районе, а имеют свое жилье — в Деснянском.
Рейтинг районов Киева по 5-балльной шкале:
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