0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 121 0

В каких домах живут киевляне (инфографика)

В каких домах живут киевляне (инфографика)

Днепровский район признали самым комфортным для жизни. В прошлом году он был пятым в рейтинге. Любимым среди арендаторов стал Печерск, а для велосипедистов и автолюбителей рекомендуют Деснянский.

Об этом говорится в аналитике ОЛХ.

61% жителей столицы живут в домах вторичного рынка. Эксперты делятся результатами опроса 8 тысяч киевлян, где они оценивали свои районы по критериям безопасности, чистоты, инфраструктуры, транспорта и качества жизни.

Опросы показали, что 61% жителей столицы живут в старших домах — сталинках, хрущевках или чешках. При этом большинство имеют собственное жилье или снимают такие дома в Соломенском (70%) и Днепровском (67%) районах.

Еще 26% киевлян отметили, что выбрали для проживания новостройки. При этом чаще всего жители столицы отдают предпочтение Голосеевскому (35%) и Дарницкому (33%) районам.

Остальные 13% горожан отдали преимущество частному сектору, в частности в Святошинском районе и Голосеевском.

В домах жилого фонда до 2011 года проживают 40% арендаторов и 60% собственников квартир. А вот в новостройках распределение перекашивается в сторону владельцев — их там 66%, а тех, кто снимает жилье — 34%. Кстати, арендуют больше всего в Печерском районе, а имеют свое жилье — в Деснянском.

Рейтинг районов Киева по 5-балльной шкале:

  • Днепровский — 3,1.
  • Дарницкий — 3,08.
  • Подольский — 3,07.
  • Голосеевский — 3,064.
  • Соломенский — 3,061.
  • Оболонский — 3,061.
  • Печерский — 3,04.
  • Деснянский — 3,03.
  • Святошинский — 3,02.
  • Шевченковский — 3,01.

🏙️ Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.