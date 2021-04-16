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Tesla сообщила о новом рекорде продаж в Китае в марте

Tesla сообщила о новом рекорде продаж в Китае в марте

Американский производитель электрокаров Tesla отчитался об увеличении продаж в Китае в марте до рекордного уровня, пишет Bloomberg.

По данным China Automotive Information Net, в прошлом месяце в Китае было зарегистрировано 34 635 новых автомобилей Tesla, произведенных в стране. Это почти вдвое больше, чем 18 155 электромобилей, проданных в феврале.

Количество регистраций в марте оказалось в три раза выше, чем продажи за тот же месяц в 2020 году, когда Китай пытался контролировать местные вспышки коронавируса.

Растущий спрос на китайском автомобильном рынке помог компании в І квартале поставить 184 800 автомобилей по всему миру.

Напомним, по итогам 2020 года Tesla заняла почти 25% мирового рынка электрокаров.

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По материалам Mind
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