Продажи автомобилей в ЕС выросли на 87,3%

Продажи новых автомобилей в странах Евросоюза (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) в марте 2021 года выросли на 87,3% и составили 1 млн 062,446 тыс. по сравнению с 567,253 тыс. в марте 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

В феврале показатель снизился на 19,3%, в январе – на 24%. Мартовский рост объясняется низкой базой для сравнения, вызванной введением локдаунов в марте 2020 года. В целом в 1-м квартале регистрация автомобилей в Евросоюзе подросла на 3,2%, составив 2,560 млн.

ACEA указывает, что трехзначный прирост был зафиксирован в трех из четырех крупнейших рынков ЕС. В Италии рост продаж составил 497,2% (или в 6 раз), во Франции продажи выросли на 191,7%, в Испании – на 128%. Немецкий рынок показал рост на 35,9%. Снижение продаж было зафиксировано только в Нидерландах – на 18%.

Число регистраций новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания, которая покинула Европейский Союз 31 января 2020 года) в прошлом месяце увеличилось на 62,7%, составив 1,388 млн.

Наиболее существенный рост продаж в марте в ЕС отмечен у Stellantis (PSA Group и FCA Group) – на 177,4%, или почти в три раза. Реализация автомобилей VW Group увеличилась на 62,9%, Renault Group – на 84,7%. У японских Toyota продажи выросли на 80,9%, Honda – на 21,4%, Nissan – на 77,5%, Mazda – на 85%.

Корейская Hyundai увеличила продажи на 69%, американский Ford – на 91,7%. Продажи Daimler подросли на 3,6%. Jaguar Land Rover Group нарастила продажи на 60,5%. Реализация автомобилей немецкого концерна BMW выросла на 62,5%. При этом Mitsubishi сократила продажи на 17%.

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