«Нафтогаз» подал иск в суд на Кабмин: требует возмещения почти 4,5 млрд гривен

НАК «Нафтогаз Украины» подал в суд на правительство и требует взыскать с него около 4,5 млрд гривен.

Соответствующее постановление размещено на сайте Хозяйственного суда г. Киева.

В частности, в нем отмечается, что в деле по иску «Нафтогаза» речь идет о взыскании с Кабмина «4 491 417 000,00 грн. в счет возмещения причиненного ущерба».

Ответчик по делу — Государственная казначейская служба Украины. Рассмотрение дела по существу назначено на 05.05.21 в 15:00.

Напомним, в феврале в офисе генерального прокурора открыли несколько производств относительно деятельности НАК «Нафтогаз Украины» и акта госаудита по проверке этой компании.

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