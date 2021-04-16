По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (44,938 млн грн и 42,518 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (48 и 40), максимальный курс продажи доллара 28,10 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,97−27,98 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 88 активных заявок по доллару на сумму 87,456 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,9900 — 50 000
27,9700 — 27 000
27,9700 — 10 000
27,9700 — 22 000
27,9700 — 99 000
27,9700 — 100 000
27,9700 — 100 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,9400 — 2 000
27,9500 — 20 000
27,9600 — 30 000
27,9800 — 30 000
27,9800 — 11 000
27,9800 — 25 000
27,9800 — 25 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 28,0055 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,9624 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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