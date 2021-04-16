По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (44,938 млн грн и 42,518 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (48 и 40), максимальный курс продажи доллара 28,10 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,97−27,98 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 88 активных заявок по доллару на сумму 87,456 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,9900 — 50 000

27,9700 — 27 000

27,9700 — 10 000

27,9700 — 22 000

27,9700 — 99 000

27,9700 — 100 000

27,9700 — 100 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,9400 — 2 000

27,9500 — 20 000

27,9600 — 30 000

27,9800 — 30 000

27,9800 — 11 000

27,9800 — 25 000

27,9800 — 25 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 28,0055 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,9624 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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