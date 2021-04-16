Межбанк: покупатели получат возможность «побороться» за курс

В понедельник валютный рынок Украины оживится. И не только потому, что начинается новая рабочая неделя. В первую очередь — всем клиентам надо проводить расчеты с бюджетом по налогам. Время уже подпирает, и поэтому те, кому из экспортеров не будет хватать гривны для расчетов с государством, еще активнее будут продавать валютную выручку. Свою лепту в наполнение межбанка предложением внесут традиционно и аграрии с металлургами. В сочетании с достаточно низкой активностью импортеров по покупке валюты — это подстрахует нацвалюту на торгах 19 апреля и в ближайшие дни. Спрос со стороны реального сектора на валюту невелик, что создаст возможность для покупателей «побороться» за курс.

Определенную угрозу для курса представляют действия нерезидентов на вторичном рынке ОВГЗ и их планы по дальнейшему направлению получаемых ресурсов, тем более, что многие из них еще даже не разместили ту гривну, которую они получили от погашений предыдущих выпусков облигаций. Но после повышения учетной ставки Нацбанком до 7,5% годовых на прошлой неделе — по нашим данным, интерес иностранцев к новому аукциону Минфина (состоится завтра) увеличился. От того, какие результаты по доходности и объемам он покажет — во многом будет зависеть перспектива курса гривны на ближайшие несколько недель. Пока нерезиденты интересуются завтрашним аукционом, и это значит, что они вряд ли сегодня будут пытаться «взрывать» курс через Ситибанк. Хотя выходов отдельных клиентов через этот банк на торги с покупкой валюты сегодня тоже исключить нельзя.

В основном, курсовой тренд на торгах 19 апреля будет зависеть от задач и действий крупных игроков, а также активности бизнеса по расчетам с бюджетом.

По нашему прогнозу объемы операций на межбанке в понедельник будут находиться в пределах до $ 135−190 млн при совершении до 430−650 сделок и особого давления на курс мы сегодня не прогнозируем. Но даже при отдельных действиях нерезидентов по покупке валюты и перекосах спроса и предложения – у регулятора всегда в запасе выход на рынок с интервенцией. И в случае необходимости, сегодня можно будет увидеть НБУ с соответствующей интервенцией на межбанке.

Котировки межбанка, по нашим прогнозам в понедельник будут в пределах: доллар — коридор 27,85−28,10 грн, евро — коридор 33,30−33,70 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 28,01 / 28,03

евро — 33,57 / 33,59

Курсы валют на Межбанке

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