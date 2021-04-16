Гостаможня выявила нарушений на почти 860 млн грн в первом квартале

Государственная таможенная служба (ГТС) выявила нарушения таможенных правил на почти 860 млн грн в первом квартале 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба Гостаможни.

«В январе-марте текущего года работники Гостаможслужбы выявили более 3400 нарушений таможенных правил на сумму почти 860 млн грн. Стоимость предметов правонарушений на 36% выше, чем за аналогичный период прошлого года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом ГТС рассмотрела 941 дело, наложила штрафов на 41,5 млн грн. Сумма взысканий, то есть средства от конфискации товаров и штрафов, составила около 297 млн ​​грн, что вдвое превышает прошлогодние показатели.

Среди наиболее резонансных случаев нарушения таможенных правил в ГТС отметили:

попытку незаконной переправки 1 тонны героина в ЕС;

попытку ввезти 13 тонн сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов;

три попытки вывоза лекарственных средств в Кувейт;

попытку ввезти 7,5 тонн табака для кальяна;

попытку ввоза брендированной одежды под видом «гуманитарной помощи» на свыше 25 млн грн;

попытку провезти кубинские сигары и гомеопатию, изготовленную из яда голубого скорпиона, на 4,6 млн грн.



Инфографика: ГТС