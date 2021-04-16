Гостаможня выявила нарушений на почти 860 млн грн в первом квартале

Государственная таможенная служба (ГТС) выявила нарушения таможенных правил на почти 860 млн грн в первом квартале 2021 года.
Об этом сообщила пресс-служба Гостаможни.
«В январе-марте текущего года работники Гостаможслужбы выявили более 3400 нарушений таможенных правил на сумму почти 860 млн грн. Стоимость предметов правонарушений на 36% выше, чем за аналогичный период прошлого года», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом ГТС рассмотрела 941 дело, наложила штрафов на 41,5 млн грн. Сумма взысканий, то есть средства от конфискации товаров и штрафов, составила около 297 млн грн, что вдвое превышает прошлогодние показатели.
Среди наиболее резонансных случаев нарушения таможенных правил в ГТС отметили:
Инфографика: ГТС
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