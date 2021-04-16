0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

Продажа iPhone без зарядных устройств сохранит более 860 тысяч тонн металла - Apple

Продажа iPhone без зарядных устройств сохранит более 860 тысяч тонн металла - Apple

Компания Apple заявила, что решение не комплектовать iPhone 12 адаптерами питания позволит сэкономить 861 000 тонн меди, цинка и олова.

Об этом сообщает Engadget.

Меньшая компактная упаковка также обеспечит компании быструю доставку. По информации Apple, транспортные поддоны будут перевозить на 70% больше коробок с iPhone 12.

Компания объявила об этом в отчете об экологическом прогрессе. В прошлом году Apple уменьшила выбросы СО2 до 22,6 млн с 25,1 млн тонн в 2019 году. Технологический гигант также уменьшил потребление энергии на 13,9 миллиона кВт/ч.

В отчете отмечается работа, которую проводят в лаборатории восстановления материалов Apple в Техасе. В частности, речь идет о весомых результатах в восстановлении редкоземельных элементов, стали и вольфрама из переработанных айфонов. Apple заявляет, что в одной метрической тонне компонентов, которую его робот Дэйзи удаляет с iPhone, есть столько же золота и меди, сколько в 150 метрических тоннах добытой руды. Компания также сообщила, что в прошлом году 39 000 метрических тонн электронных отходов избежали попадания на свалки.

Как сообщалось, одним из последних решений корпорации Apple является прекращение продажи iPhone вместе с блоками питания. Таким образом, оригинальные зарядные устройства, начиная с модели iPhone 12, больше не входят в стандартную комплектацию.

Однако многие сторонники бренда негативно оценили такое решение. Бразилия, в частности, оштрафовала компанию Apple на 2 млн долл. за то, что она продавала iPhone 12 без зарядного устройства.

По материалам УАИБ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.