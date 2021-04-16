Продажа iPhone без зарядных устройств сохранит более 860 тысяч тонн металла - Apple

Компания Apple заявила, что решение не комплектовать iPhone 12 адаптерами питания позволит сэкономить 861 000 тонн меди, цинка и олова.

Об этом сообщает Engadget.

Меньшая компактная упаковка также обеспечит компании быструю доставку. По информации Apple, транспортные поддоны будут перевозить на 70% больше коробок с iPhone 12.

Компания объявила об этом в отчете об экологическом прогрессе. В прошлом году Apple уменьшила выбросы СО2 до 22,6 млн с 25,1 млн тонн в 2019 году. Технологический гигант также уменьшил потребление энергии на 13,9 миллиона кВт/ч.

В отчете отмечается работа, которую проводят в лаборатории восстановления материалов Apple в Техасе. В частности, речь идет о весомых результатах в восстановлении редкоземельных элементов, стали и вольфрама из переработанных айфонов. Apple заявляет, что в одной метрической тонне компонентов, которую его робот Дэйзи удаляет с iPhone, есть столько же золота и меди, сколько в 150 метрических тоннах добытой руды. Компания также сообщила, что в прошлом году 39 000 метрических тонн электронных отходов избежали попадания на свалки.

Как сообщалось, одним из последних решений корпорации Apple является прекращение продажи iPhone вместе с блоками питания. Таким образом, оригинальные зарядные устройства, начиная с модели iPhone 12, больше не входят в стандартную комплектацию.

Однако многие сторонники бренда негативно оценили такое решение. Бразилия, в частности, оштрафовала компанию Apple на 2 млн долл. за то, что она продавала iPhone 12 без зарядного устройства.