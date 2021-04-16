Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать

Китайская CanSino Biologics начнет клинические испытания вакцины против COVID-19, которую вводят путем ингаляции, на следующей неделе.
Об этом телеканалу CNBC сообщил соучредитель и гендиректор компании Сюефен Юй.
Он отметил, что вакцина, которая вводится путем ингаляции, может быть более эффективной, чем та, что вводимого через инъекцию, учитывая, что коронавирус попадает в организм человека через дыхательные пути. По его словам, теоретически ингаляционная вакцина может обеспечить дополнительную защиту путем активации антител или Т-клеток – белых кровяных клеток, жизненно важных для иммунной системы – в дыхательные пути.
Юй сказал, что компания использовала ту же концепцию при разработке ингаляционной вакцины от туберкулеза. Испытания, проведенные в Канаде, показали, что ингаляционная доза противотуберкулезной вакцины, необходимая для обеспечения защиты, «намного меньше, чем фактическая инъекция», – сказал он.
CanSinoBIO работает над вакциной совместно с Пекинским институтом биотехнологии.
Напомним, разовая инъекционная вакцина против COVID от CanSinoBIO была одобрена для использования в нескольких странах, включая Китай, Пакистан, Мексику и Венгрию.
Компания заявила, что промежуточные данные третьей фазы клинических испытаний за рубежом показали, что ее вакцина была эффективна на 68,83% в предотвращении симптоматического заболевания COVID-19 через две недели после одной инъекции, в то время как показатель снизился до 65, 28% через четыре недели.
Для сравнения, вакцина Pfizer-BioNTech эффективна на 91% в предотвращении инфекции, в то время как Moderna сообщила, что ее вакцина была эффективна более чем на 90% через шесть месяцев после второй инъекции.
Также недавно было обнаружено, что эффективность китайских вакцин против COVID ниже, чем у вакцин, разработанных Pfizer-BioNTech и Moderna. Ранее в этом месяце директор Китайского центра по контролю за заболеваниями публично признал, что у китайских вакцин «не очень высокий уровень защиты» и что они рассматривают возможность введения людям разных прививок от COVID для повышения эффективности вакцины.
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